di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 26.6.2022.

Concorso straordinario bis, ecco il numero di domande inoltrate per ogni classe di concorso e i posti disponibili (TABELLA generale).

Concorso straordinario bis, si avvicina il momento della prova orale della nuova procedura concorsuale, dopo che gli aspiranti hanno provveduto ad inviare la loro domanda di partecipazione. Ricordiamo che ciascun aspirante docente aveva la possibilità di inviare una sola domanda per ogni classe di concorso e regione. In alcune classi di concorso, il numero delle domande ha superato i posti banditi, per cui chi ha chiesto di partecipare per quella determinata cdc avrà la matematica certezza di superare il concorso.

Concorso straordinario bis, numero di domande inoltrate per ogni classe di concorso e posti disponibili

In merito al numero di domande di partecipazione inviate, è stata redatta una tabella all’interno della quale è stato indicato, per ogni classe di concorso, il numero di domande che sono state inoltrate e i relativi posti disponibili. I candidati, pertanto, avranno la possibilità di verificare la situazione relativa alla propria classe di concorso, in una determinata regione. In alcuni casi, le domande sono state il doppio o addirittura il triplo dei posti effettivamente banditi.

Giova ricordare che la commissione giudicatrice, in base ai risultati della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, provvederà alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso. Il punteggio finale sarà espresso in centocinquantesimi.

Ciascuna graduatoria includerà un numero di candidati che non potrà superare i contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. Ciascun candidato potrà accedere alla graduatoria mediante la somma del proprio punteggio relativo alla prova alla valutazione dei titoli. I docenti che si collocheranno entro il numero di posti banditi, parteciperanno alla fase successiva. Non sono previsti candidati ‘idonei’, nè si procederà ad alcun scorrimento della graduatoria.

Qui di seguito riportiamo la tabella relativa ai posti banditi in ogni regione, per ciascuna classe di concorso, in relazione al numero di domande inviate.

Concorso straordinario bis, numero domande per ogni CDC e posti disponibili in ogni regione

