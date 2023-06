Sono stati trasmessi ai candidati interessati e agli Uffici di Ambito Territoriale competenti gli esiti della prima fase della procedura di individuazione su provincia dei destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie pubblicate con decreto n. 3341 del 30 maggio 2023 di cui alla procedura concorsuale prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge n. 73 del 2021

Si dà comunicazione che verrà avviata la seconda fase relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie della procedura concorsuale di cui al presente avviso.

Si evidenzia che anche la fase II – scelta della sede – di cui al presente Avviso non verrà effettuata tramite procedura informatizzata (INR) e quindi i candidati non dovranno utilizzare il sistema POLIS (Istanze On-Line) per la presentazione delle istanze.

Si evidenzia inoltre quanto segue:

a) per tutti i casi in cui i posti oggetto di scorrimento siano unici a livello regionale od anche a livello provinciale, l’individuazione della sede per la successiva assunzione a tempo determinato (a partire dal 1° settembre 2023) sarà effettuata direttamente da questo Ufficio. Pertanto, i candidati assegnatari di tali posti unici non devono presentare domanda per la seconda fase e riceveranno specifico decreto di individuazione;

b) nei casi invece in cui i posti siano più di uno a livello provinciale, la seconda fase (assegnazione della sede con analisi dell’eventuale diritto di precedenza) è a cura degli Uffici di Ambito Territoriale interessati.

L’Ufficio di Ambito Territoriale competente, come già indicato nel precedente Avviso prot. n. 14621 del 1° giugno 2023, procederà con apposito avviso ad avviare la procedura relativa alla fase 2 per l’assegnazione della sede all’interno della provincia, mettendo anche a disposizione la necessaria modulistica. I candidati già assegnatari della provincia dovranno attenersi alle disposizioni impartite con tale ulteriore avviso a livello provinciale. Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente alpersonale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, i candidati che rientrino in tale situazione, dovranno dichiararla nell’istanza allegando, secondo le modalità predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.