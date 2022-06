Concorso straordinario prova orale. Aggregazione regioni

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 26.6.2022.

In attesa di conoscere le date in cui si svolgerà l’unica prova prevista per i partecipanti al concorso straordinario bis, il Ministero, in attuazione dell’art. 2 comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 ha disposto l’aggregazione delle regioni il cui numero dei partecipanti sia stato esiguo.

Partecipazione con riserva

I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.

Sede prova orale

I candidati che hanno presentato domanda in un’unica regione e per una sola classe di concorso saranno chiamati a sostenere la prova, nella regione indicata nell’allegato A.

Tempi e argomento della prova

I candidati dovranno sostenere un’unica prova orale della durata di 30 minuti durante la quale dovranno dimostrare:

Padronanza della disciplina relativa alla classe di concorso;

Comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2;

Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto d’insegnamento.

Valutazione prova e titoli

Sulla scorta dei criteri stabiliti per il concorso ordinario, la commissione, dispone fino a un massimo di 100 punti per la prova orale e fino a un massimo di 50 punti per i titoli posseduti da ogni candidato.

Graduatorie di merito

Le commissioni, dopo aver stilato le graduatorie degli idonei per singola classe di concorso, avranno cura di consegnarle alle USR individuate quali responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell’ipotesi dell’aggregazione territoriale delle procedure, l’USR, provvede all’approvazione delle graduatorie della propria regione e delle ulteriori regioni indicate nell’allegato medesimo. Sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

Concorso straordinario prova orale. Aggregazione regioni

