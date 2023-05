di Ilaria Staffulani, Miur Istruzione, 11.5.2023.

I requisiti di partecipazione al prossimo concorso straordinario annunciato ma non ancora ufficializzato dal Ministro Valditara rappresentano al momento il principale motivo di curiosità e di incertezza per quanti vorranno prendere parte a una procedura che dovrebbe mettere in palio 35mila posti riservati ai precari.

I 36 mesi di servizio

A sorprendere, per il momento, sono le tempistiche con le quali il ministero vorrebbe attuare il concorso, che sembrano però incompatibili con la volontà di procedere con le immissioni in ruolo in vista del prossimo anno scolastico e il fatto che di qui all’inizio delle lezioni del prossimo anno mancano pochi mesi, con l’estate di mezzo che certo non aiuta.

Le comunicazioni non ufficiali del ministero parlano di un concorso riservato a chi ha maturato 36 mesi di servizio o è in possesso dei 24 crediti formativi universitari.

La fase transitoria

“Bandiremo prima dell’estate una procedura concorsuale per l’assunzione di circa 35mila docenti, che abbiano maturato 36 mesi di servizio o che siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari”. Questo l’annuncio del ministro al quale bisogna fare riferimento.

Il concorso modificherebbe quindi la fase transitoria prevista dal DL 36/22 indirizzata ai docenti con le tre annualità di servizio.

Altro tema da chiarire riguarda la formazione, per il cui completamento potrebbe essere richiesta lanecessità di ottenere 30 o 60 CFU.

Il valore dei titoli

A questo punto è necessario chiarire il valore dei due requisiti. Il ministero in questo modo equipara il docente che accede con tre annualità di servizio e il docente in possesso di titolo di studio valido per l’insegnamento + i 24 CFU.

Ora non resta che attendere chiarimenti con la tabella di costruzione dei titoli. Parliamo infatti di un concorso riservato e sarà necessaria una giusta valutazione al servizio svolto.

L’equiparazione riguarda il titolo di accesso, alternativo. Per quel che riguarda la graduatoria le annualità di servizio avranno un valore, invece i 24 CFU non dovranno essere conteggiati come titolo.

Concorso straordinario scuola 2023: requisiti i tre anni di servizio e i 24 CFU

