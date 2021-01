Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Avviso relativo alle prove scritte.

Con Avviso del 19.01.2021 il Ministero dell’Istruzione comunica che le prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, non ancora espletate, si svolgeranno, per effetto di quanto previsto dal D.P.C.M del 14 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. – serie generale – n. 11 del 15 gennaio 2021 – suppl. ordinario 2, secondo il calendario che sarà pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito del Ministero dell’Istruzione.