di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 7.5.2022.

Nella sezione dedicata alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le tracce delle prove scritte che si sono svolte nel 2020 e 2021.

I quesiti sono suddivisi per classe di concorso, comprese ADMM e ADSS per il sostegno didattico.

Sono riportate anche le domande relative alla conoscenza della Lingua inglese.

