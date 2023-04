di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 18.4.2023.

In questi giorni, una delle domande più ricorrenti che ci arriva dai docenti precari è la seguente: il prossimo concorso straordinario riguarderà anche la scuola dell’infanzia e la primaria? In questo post cerchiamo di chiarire questo aspetto che riguarda da vicino molti docenti.

Le uniche informazioni vengono da un’incontro informale

Possiamo sicuramente dire o scrivere che il concorso riguarderà i posti comuni – le assunzioni sul sostegno riguarderanno unicamente i docenti con la specializzazione sul sostegno. Il ministero non ha ancora comunicato nulla ai sindacati, e quindi non abbiamo comunicazioni ufficiali sui gradi di scuola che saranno interessati da questa procedura.

L’unica cosa che sappiamo è che il ministero, durante un incontro informale con l’ANIEF, avrebbe detto che il concorso riguarderà anche l’infanzia e la primaria.

Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco

Probabilmente il concorso straordinario ter riguarderà anche la scuola dell’infanzia e la primaria, anche perché in molti regioni le graduatorie del concorso straordinario del 2018 non contengono più aspiranti, ma per avere certezze bisogna aspettare qualcosa più dei rumors fatti filtrare da una sigla sindacale.

Non sarà il concorso straordinario 2018

In ogni caso non aspettatevi una selezione sul modello di quella fatta nel 2018. Se ad esempio per la regione Liguria saranno messi a bando 100 posti per la scuola primaria posto comune, con ogni probabilità verrà creata una graduatoria di 100 posti, ed eventualmente ci sarà solo un piccolo scorrimento per arrivare a trovare i candidati per tutti e 100 i posti.

