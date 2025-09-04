4.9.2025.
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.
Scadenza 9 agosto 2025, ore 17.30
D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 – Concorso docenti secondaria I-II grado: Classi di concorso A060-AM12-AM2B-B014-B020 – Avviso ESITO VALUTAZIONE TITOLI
Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’Avviso protocollo n.27120 del 4 settembre 2025 relativo all’oggetto.
Scadenza: ore 23:59 del 6 settembre 2025
-
Avviso prot. AOODRVE n. 27120 del 04-09-2025
- Avviso prot. AOODRVE n. 27120 del 04-09-2025 e Albo n. 578/2025