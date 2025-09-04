ConcorsoInsegnanti Autore: - 04 Settembre 2025 / 16 : 08
Concorso, valutazione dei titoli per A060-AM12-AM2B-B014-B02

4.9.2025.

L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.

Scadenza 9 agosto 2025, ore 17.30

D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 – Concorso docenti secondaria I-II grado: Classi di concorso A060-AM12-AM2B-B014-B020 – Avviso ESITO VALUTAZIONE TITOLI

Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’Avviso protocollo n.27120 del 4 settembre 2025 relativo all’oggetto.

 Scadenza: ore 23:59 del 6 settembre 2025

