Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico regionale è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, così come modificato dal Decreto Dipartimentale n. 2215 del 18 novembre 2021 per il reclutamento del personale docente per la scuola dell’infanzia – posto sostegno ADEE per la regione VENETO.

I titoli di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono riportati unicamente a parità di punteggio con uno o più concorrenti.

Eventuali segnalazioni potranno essere inviate all’indirizzo drve.ufficio3@istruzione.it entro 5 giorni dalla pubblicazione indicando nell’oggetto della mail la procedura concorsuale.

Si comunica ai candidati che all’interno di Polis -> altri servizi è disponibile la funzione “Concorso ordinario D.D. 498/2020 – Visualizzazione prove” per vedere il dettaglio delle singole delle valutazioni.

Concorso Veneto: la graduatoria di merito di sostegno della primaria

