Gilda degli insegnanti di Venezia, 11.5.2025.

Conferma Docenti Sostegno, la circolare MIM (due mesi dopo!!):

un tentativo per evitare di assumere i docenti di sostegno a tempo indeterminato.

“Misure finalizzate a garantire la continuità dei Docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.” Il MIM ha pubblicato la Circolare 105.914 che illustra il Decreto 32 del 26/2/2025 , inerente le

Dal nostro punto di vista, ancora una volta il MIM, nel tentativo di garantire la “continuità” dei Docenti, attua provvedimenti non utili, ma anzi notevolmente limitanti.

Serve piuttosto la trasformazione delle cattedre di sostegno in deroga in posti in organico di diritto, assumendo i Docenti di sostegno a tempo indeterminato.

Conferma dei docenti di sostegno: irricevibile!

