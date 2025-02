di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 3.2.2025.

L’anno passato, con il Decreto Legge 31 Maggio 2024 n. 71, sono state introdotte misure volte a favorire la continuità didattica degli insegnanti di sostegno. Si prevedeva in particolare la possibilità dei genitori di ottenere la conferma del docente in servizio in un anno scolastico. La settimana scorsa il ministero ha incontrato i sindacati rappresentativi per illustrare la bozza di decreto ministeriale che dovrebbe portare all’applicazione di questa norma.

Cosa sappiamo

Cercare di spiegare per bene quello che dovrebbe succedere prima dell’inizio del prossimo anno scolastico è impossibile, perché la misura lascia un ampio grado di discrezionalità all’amministrazione – ovvero alla scuola ed all’Ambito territoriale provinciale. Per cui c’è una procedura che adesso vi spiegheremo, ma solo una parte delle richieste di continuità potranno essere rispettate.

Entro il 31 maggio 2025, le famiglie potranno richiedere la continuità del docente di sostegno. Questo insegnante deve avere almeno un contratto al 30 giugno;

2025, le famiglie potranno richiedere la continuità del docente di sostegno. Questo insegnante deve avere almeno un contratto al 30 giugno; il DS valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente e ne comunica l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025 ;

; I docenti interessati devono esprimere la volontà di conferma su quel posto;

la conferma è subordinata alla disponibilità del posto e alle verifiche effettuate dagli uffici competenti (ovvero quel posto può essere assegnato al docente, se non è stato occupato nelle operazioni di mobilità, o nelle immissioni in ruolo, oppure ancora nelle operazioni di assegnazione/utilizzazione);

il passaggio della conferma deve avvenire entro il 31 agosto 2025, ovvero prima delle operazioni informatizzate di inviduazione dei destinatari delle supplenze.

La posizione della Gilda

Tutti i sindacati rappresentativi sono ovviamente contrari ad una misura che ha più che altro un valore propagandistico e demagogico. La delegazione GILDA-UNAMS in particolare ha evidenziato una serie di criticità:

si tratta di un altro provvedimento che rischia di limitare la libertà di insegnamento, secondo una idea di scuola come servizio a domanda individuale che ne svaluta la funzione educativa e didattica. Il docente di sostegno è docente di classe quindi non solo dell’alunno disabile, e deve favorire l’integrazione dell’alunno disabile, quali competenze hanno i genitori nel valutare tutto ciò?

La misura prevede un’applicazione complessa che rischia di paralizzare le operazioni di assegnazione delle supplenze, oltre ad un ulteriore appesantimento burocratico per le segreterie scolastiche prima e gli ambiti territoriali dopo;

la misura potrebbe essere foriera di ricorsi e vertenze;

non si comprende quale sia il ruolo del DS che dovrà “valutare la sussistenza delle condizioni”;

questa misura è stata introdotta solo per le promesse del Ministro ai genitori. Alla fine però il provvedimento gli si potrebbe rivoltare contro, perché buona parte dei genitori non saranno soddisfatti, specialmente nel Meridione, con conseguente delusione delle aspettative;

se si avesse veramente a cuore la continuità dell’insegnante di sostegno bisognerebbe sostituire a questa misura inutile e complessa con una mossa più semplice e logica: aumentare l’organico di diritto sul sostegno a danno dell’organico di fatto.

fonte: robertobosio.eu

