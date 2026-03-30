Conferma dei supplenti di sostegno

Gilda degli insegnanti di Venezia, 30.3.2026.

Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’a.s. 2026/2027. Richiesta da parte delle famiglie entro il 31 maggio, entro il 15 giugno il docente deve manifestare il proprio consenso.

L’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 ha disciplinato per il biennio scolastico di riferimento (2026-2027 e 2027-2028) le modalità di tutela della continuità didattica sui posti di sostegno nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, al fine di assicurarne il diritto allo studio e favorire la serenità della relazione educativa.

Vista la complessità della procedura, strutturata in fasi temporalmente articolate, nell’ambito di differenti competenze e responsabilità amministrative, il MIM ha pubblicato una nota, di carattere ricognitivo, che fornisce le istruzioni operative relative alla questione. Ve la forniamo al seguente link:

Ai sensi dell’articolo 13 dell’O.M. n. 27 del 16/02/2026 (aggiornamento GPS) la conferma dei contratti a tempo determinato interviene nell’ambito dell’attribuzione delle supplenze fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2027) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2027), a seguito della conclusione delle operazioni relative al personale già di ruolo (comprese le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Prerequisito per la conferma Nella nota 7766 del 26/03/2026 il MIM individua quale prerequisito essenziale per procedere alla conferma la condizione che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell’anno scolastico 2025/2026 una supplenza su posto di sostegno fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario. Non possono essere confermati quindi i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee. Chi PUÒ accedere alla conferma Dato il prerequisito, possono accedere alla conferma esclusivamente le seguenti categorie di docenti: docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle GAE, dalle GPS, dalle graduatorie d’istituto, anche relative alle scuole viciniori, e dalle procedure di interpello; il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;

. docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;

. docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune. Chi NON PUÒ accedere alla conferma Non possono essere destinatari di conferma i docenti in servizio con supplenze brevi e temporanee. Non sussistono invece le condizioni per accedere alla procedura di conferma per i docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello. Procedura e scadenze La procedura per la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027 segue una serie di fasi articolate con scadenze precise, come indicato nelle fonti. Di seguito si sintetizzano i passaggi principali e le relative date: Entro il 31 maggio : i dirigenti scolastici devono acquisire agli atti l’ espressa richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata.

: i dirigenti scolastici devono acquisire agli atti l’ degli alunni con disabilità certificata. A partire dal 28 maggio (ore 14:00) : viene resa disponibile la specifica funzionalità SIDI per la gestione della procedura da parte dei dirigenti.

: viene resa disponibile la specifica per la gestione della procedura da parte dei dirigenti. Entro il 15 giugno : Il dirigente scolastico deve comunicare alla famiglia e al docente la valutazione positiva sulla conferma, dopo aver sentito il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). Il docente interessato deve manifestare il proprio consenso (non vincolante) alla conferma.

: Entro il 26 giugno : il dirigente scolastico deve comunicare l’esito positivo dell’istruttoria all’Ufficio scolastico territoriale esclusivamente tramite SIDI.

: il dirigente scolastico deve comunicare l’esito positivo dell’istruttoria all’Ufficio scolastico territoriale esclusivamente tramite SIDI. Entro il 31 agosto 2026: l’Ufficio territoriale procede alla conferma formale del docente e alla pubblicazione dell’esito all’albo on line. Sintesi delle fasi della procedura Istruttoria del Dirigente Scolastico: verifica il possesso dei requisiti da parte del docente (servizio su sostegno fino al 30/06 o 31/08 nell’a.s. precedente) e valuta l’interesse del discente insieme alla famiglia e al GLO. Espressione definitiva della volontà del docente: il docente deve confermare la propria scelta in modo vincolante e irrevocabile tramite l’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”. Verifiche dell’Ambito Territoriale: l’Ufficio scolastico accerta che il docente abbia titolo a una nomina (tramite procedura informatizzata) e che il posto sia ancora disponibile (non assegnato a personale di ruolo). Provvedimento di conferma: se tutte le verifiche hanno esito positivo, il docente viene confermato sulla sede dell’anno precedente con precedenza assoluta rispetto alle normali supplenze. Note Importanti Soggetti esclusi : non possono accedere alla conferma i docenti impegnati in supplenze temporanee (brevi) o i docenti di ruolo che non abbiano superato il periodo di prova.

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: non possono accedere alla conferma i docenti impegnati in supplenze temporanee (brevi) o i docenti di ruolo che non abbiano superato il periodo di prova. Vincoli: l’accettazione definitiva della conferma comporta l’esclusione da tutte le altre procedure di supplenza. La rinuncia o l’abbandono del servizio dopo la conferma comportano sanzioni che includono la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie. Domanda per le 150 preferenze Il docente interessato esprime la propria volontà definitiva tramite l’istanza POLIS per le supplenze. È obbligatoria la compilazione dell’istanza: in caso contrario non potrà né essere confermato né ottenere supplenze. Ma: non è obbligatorio inserire nella scelta delle 150 sedi la scuola in cui si è accettata la conferma.

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Conferma dei supplenti di sostegno

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