di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 17.7.2025.

Conferma docenti di sostegno: obbligatorio l’indicazione della scuola nella scelta delle 150 sedi.

Chi può essere confermato.



Il decreto 32 del 26 febbraio 2025, nel definire l’iter necessario al fine di consentire alle famiglie di richiedere ed eventualmente ottenere la continuità nell’anno scolastico 2025/2026 di un docente di sostegno assunto a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025, individua i passaggi necessari al fine di soddisfare la richiesta della famiglia e la volontà del docente di essere confermato sullo stesso posto.

Passaggi previsti

Presentazione della famiglia dell’alunno disabile, al dirigente scolastico, di una richiesta volta a confermare per l’anno successivo il docente di sostegno;

. Il dirigente scolastico, sentito il GLO e accertata la sussistenza delle condizioni per la conferma del docente di sostegno nello specifico e assoluto interesse dell’alunno, comunica l’esito all’Ufficio scolastico territoriale competenze, al docente interessato e alla famiglia. . L’UAT (Ufficio Ambito Territoriale) dopo aver ricevuta la comunicazione ed espletata la procedura relativa all’assunzione in ruolo dei docenti, accerta la disponibilità del posto e se esistono le condizioni per garantire al docente interessato la conferma;

Chi può essere confermato

Possono essere confermati i docenti specializzati che, nell’a.s. 2024/25 abbiano prestato servizio sul sostegno, anche se su spezzone, con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, o abbiano in corso un contratto fino al 31 agosto del 2025. In quanto ai docenti non specializzati è necessario essere stati individuati dalla GPS seconda fascia di sostegno del relativo grado o dallo scorrimento incrociato delle graduatorie provinciali di posto comune.

Chi non può essere confermato

• I docenti nominati dal dirigente scolastico su supplenze brevi e saltuarie;

• I docenti che non danno la propria disponibilità per essere confermati;

• I docenti che nella scelta delle 150 sedi, non indicano la scuola spettante per la conferma.

Compito del docente di sostegno

La conferma del docente di sostegno non avviene automaticamente, nella misura in cui la procedura prevede che il docente interessato faccia la domanda per la scelta delle 150 sedi richiedendo espressamente la scuola dove ha prestato servizio nell’anno scolastico 2024/2025. Fermo restante che, qualora il docente si trovasse in prima fascia GPS sostegno o in elenco aggiuntivo, può scegliere di compilare la sezione riferita all’immissione in ruolo scegliendo fino a ulteriori 150 preferenze.

Immissione in ruolo

I docenti, che hanno dato la disponibilità ad accettare la riconferma per l’anno scolastico 2025/2026, qualora dovessero avere diritto alla nomina in ruolo o perché vincitori di concorso o perché rientranti fra le nomina in ruolo per qualsiasi altro motivo, non vanno incontro a nessuna sanzione.

Conferma docenti di sostegno: obbligo scegliere la scuola

