Conferma del docente di sostegno per il 2025/26: conviene accettare? Si viene esclusi dall’algoritmo?

Cosa prevede la procedura.



La diffusione agli USR del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e la nota del 7 maggio 2025 hanno fatto entrare nel vivo la procedura per la riconferma del docente supplente su posto di sostegno che, nell’anno scolastico 2024/25, ha avuto una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025.

Chi sono i docenti interessati

La procedura riguarda i docenti che

stiano svolgendo nell’anno scolastico 2024/2025 una supplenza fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2025) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario.

Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee (ossia max fino all’ultimo giorno di lezione, anche qualora ci fosse la proroga per scrutini ed esami).

La conferma riguarda i

docenti specializzati, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 attraverso GAE, GPS o interpelli docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento della seconda fascia stessa; docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento delle cosiddette “graduatorie incrociate” delle GAE e delle GPS.

Cosa prevede la procedura

La famiglia

1. la famiglia formula al Dirigente Scolastico richiesta di continuità del docente di sostegno entro il 31 maggio

Il Dirigente scolastico

2. Il Dirigente Scolastico valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo

Il docente

3. riceve l’esito (insieme all’ufficio Scolastico competente e alla famiglia) entro il 15 giugno 2025

4. esprimerà la volontà di conferma con precedenza assoluta nell’ambito della domanda per le supplenze 2025/26

L’Ufficio Scolastico

5. riceve le comunicazioni del Dirigente scolastico

6. verifica la disponibilità dopo le operazioni relative al personale a tempo indeterminato

7. accerta il diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili

Risposte ai quesiti

Quesito n.1

ho incarico da gps _ è il quinto anno in quella scuola , il terzo in quella classe_ su sostegno su un bambino, quest’anno 22 ore solo su quella classe ma non solo su un bambino, anche se ho la netta maggioranza di ore su di lui: la mamma di uno di loro vorrebbe fare la richiesta alla preside per avermi anche il prossimo anno e io ne sarei felice se non fosse che ho forse la possibilità di essere chiamata dal famoso concorso del 2020 per il posto comune e mi hanno detto che se faccio fare questa richiesta annullo il concorso se mi chiamano: è vero? Grazie dell’aiuto perché qui ho risposte discordanti ma è una questione per me importante.

Razionalmente, potrebbe mai verificarsi che l’accettazione di una supplenza potrebbe annullare il diritto all’assunzione in ruolo da concorso?

Non è assolutamente vero, e le spieghiamo il motivo. Però ci teniamo a sottolineare che non condividiamo le parole “se faccio fare questa richiesta“. Ci auguriamo che le famiglie decidano in autonomia.

Nel periodo maggio – agosto la procedura viene messa in atto e prevede

richiesta della famiglia -valutazione del Dirigente Scolastico – disponibilità da parte del docente – assegnazione entro il 31 agosto.

Indipendentemente dal periodo in cui le verrà richiesto di aderire o meno alla procedura (anche se fosse oggi), la risposta affermativa non pregiudica la partecipazione alle immissioni in ruolo.

Infatti prima verranno disposte le immissioni in ruolo (e nessuno guarderà se lei ha aderito o meno alla procedura del dm n. 32/25) e solo a conclusione si verificherà

se il posto è ancora libero per l’anno scolastico 2025/26

se il docente che ha espresso la volontà di riconferma rientra nel contingente di nomina per le supplenze 2025/26

Se lei sarà stata assunta in ruolo potrà ritirare la domanda per le supplenze (come ormai avviene da anni) e il suo nominativo non comparirà più per le supplenze 2025/26.

Quesito n. 2

sono una docente specializzata sul sostegno e inserita nelle GPS. Quest’anno ho rifiutato un incarico da GPS perché già dal 23 Settembre lavoravo da GI e non volevo interrompere il lavoro iniziato con l’alunna e l’intera classe. Il contratto sarà fino al 6 giugno più gli scrutini. Mi chiedo se rientro o meno nella procedura di conferma del docente di sostegno per l’anno 2025/2026. La famiglia ha inviato alla scuola il modulo di conferma.

No, la sua tipologia di contratto non rientra tra quelle previste per la riconferma e il Dirigente Scolastico non deve procedere alla valutazione dell’istanza formulata dalla famiglia.

Trattandosi di una supplenza temporanea fino al termine delle lezioni, su quel posto c’è già un titolare che rientrerà ancor prima che la procedura entri nella parte più importante.

l posto, in questo caso, non è libero. Quesito n.3 Sono una docente di sostegno di ruolo nella scuola dell’infanzia. Vorrei capire se, a causa del nuovo decreto, rischi che la mia scuola non abbia casi da assegnarmi? La bambina che seguo è in uscita, al momento non risultano in entrata bambini con sostegno sufficienti a coprire tutti i posti di ruolo se si dovesse dare la precedenza alla continuità prevista per gli insegnanti precari. Cosa succede in questi casi? Ci sentiamo di rassicurare la nostra lettrice. Affinché i colleghi precari possano essere riconfermati, il posto deve esserci e mantenersi libero fino al momento dell’assegnazione.

Se c’è una contrazione di posti, a venir meno non è il posto del docente di ruolo, ma il posto del collega precario e non ha importanza che su quel posto sia già partito l’iter per la riconferma. Quesito n. 4 sono una docente di sostegno da GPS seconda fascia non specializzata ma insegnante su sostegno primaria da 7 anni. Ho letto della nuova disposizione ministeriale su riconferma del docente supplente da parte della famiglia. Vorrei solo bene capire che se accetto questa richiesta poi ho la sicurezza di tornare a lavorare? Poi sono sicura di riavere un contratto al 31 agosto come ho avuto quest’ anno? Perché se ho ben capito con questa richiesta di esclude la domanda GPS 150 scelta scuole. No, non c’è la certezza. Ma se non verrà riassegnata a quel posto, il suo nominativo parteciperà all’algoritmo delle 150 preferenze, se le avrà richieste compilando l’apposita domanda in estate. Infatti la procedura prevede che il docente, in estate, esprima la volontà o meno alla conferma. Contemporaneamente compila comunque la domanda per le max 150 preferenze. L’assegnazione della riconferma avverrà prima delle supplenze. Se lei avrà detto sì e ci sono tutte le condizioni per la riconferma, avrà nuovamente lo stesso posto del 2024/25 e non parteciperà all’algoritmo delle supplenze (perché non più interessata)

Se lei avrà detto sì ma non ci sono tutte le condizioni per la riconferma, nulla di fatto e lei parteciperà all’algoritmo delle supplenze, come da domanda presentata. Quesito n. 5 ho appena letto un post su Orizzonte scuola relativo alla continuità su posto di sostegno.

Ho una domanda riguardante questa condizione da soddisfare:

“che il posto di sostegno su cui operare la conferma sia istituito anche nell’anno scolastico 2025/2026 e non assegnato a personale di ruolo.”

Quindi la condizione è che si rientri nel contingente al 31 agosto. Ancora non leggo da nessuna parte cosa succede se non si verifica questa condizione e la continuità spetta a un altro: si va forse IN CODA nelle GPS?

Si rientra nelle operazioni dell’algoritmo al proprio posto in GPS?

Si viene esclusi del tutto? La condizione non è che si rientrai nel contingente del 31 agosto. Seppure una condizione che si verificherà più raramente, il posto potrà essere anche al 30 giugno. Se non si verificano le condizioni per la riconferma, si parteciperà normalmente all’algoritmo delle GPS, se avrà compilato correttamente la domanda per le max 150 preferenze, nel periodo che sarà indicato dal Ministero. Non diffondiamo notizie come “si è esclusi del tutto, si perde tutto, non si lavora più ” perché non corrispondono alle indicazioni contenute nel decreto.

Conferma docenti di sostegno per il 2025/26, i dubbi

