di Andrea Carlino,

Conferma docenti di sostegno e non solo: facciamo il punto.

QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Martedì 3 giugno alle 14:30.

Continua a far discutere il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio scorso che introduce la possibilità per le famiglie degli alunni con disabilità di richiedere la conferma del docente di sostegno già in servizio nell’anno scolastico precedente.

Per fare il punto della situazione e per rispondere alle domande dei lettori, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube).

Appuntamento fissato per martedì 3 giugno alle 14:30.

In collegamento Simone Craparo (Gilda degli Insegnanti). Conduce Andrea Carlino.

