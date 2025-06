Conferma docenti di sostegno, tutti i passaggi

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 9.6.2025.

In attuazione all’art. 8 del decreto 71 del 2024 il 26 febbraio ultimo scorso il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha emanato il decreto 32 con il quale ha dettato le disposizioni per confermare i docenti di sostegno sullo stesso posto e con lo stesso alunno per l’anno scolastico 2025/2026 al fine di garantire la serenità della relazione educativa tra docente e discente.

Richiesta della famiglia

La disposizione prevista dal decreto 32 del 26 febbraio 2025 indica i diversi passaggi necessari affinché la conferma del docente di sostegno dell’alunno disabile possa raggiungere un esito positivo. La richiesta della famiglia, che doveva essere fatta entro il 31 maggio dell’anno in corso, poteva essere effettuata soltanto sul docente di sostegno con incarico a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Docenti supplenti

Secondo le disposizioni previste dal decreto, possono essere confermati in ordine i docenti inseriti in GAE, in caso di mancanza di docenti in GAE si procede con i docenti in GPS prima fascia e successivamente in seconda fascia per completare con i docenti individuati attraverso la procedura dell’interpello che siano in servizio fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).

Parere del dirigente scolastico

Il secondo passaggio della procedura prevede l’acquisizione da parte del dirigente scolastico della volontà del docente a essere confermato sullo stesso posto di cui dare notizia alla famiglia e relazionare all’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) entro il 15 giugno, se esistono le condizioni per procedere alla riconferma del docente dopo aver ascoltato il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo).

Conferma del docente

La volontà del docente di essere confermato sullo stesso posto, fatta al dirigente scolastico, può essere non confermata dal docente all’atto della presentazione della domanda per la scelta delle 150 sedi, fermo restante che se la richiesta dovesse essere confermata, allora il docente deve indicare prioritariamente la sede, fermo restante che in caso d’immissione in ruolo, potranno rinunciare alla conferma a favore del ruolo ottenuto. I docenti confermati, potranno inoltre partecipare, anche alle eventuali immissioni in ruolo da call veloce.

Procedura conclusiva

L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto le operazioni relative alle immissioni in ruolo e al conferimento degli incarichi a tempo determinato, verifica la disponibilità del posto per l’anno scolastico 2025/2026 e la volontà del docente; accerta il diritto alla nomina del docente interessato e provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta dando ufficiale notizia nell’albo on line.

