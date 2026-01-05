Conferma sostegno anche per il 2026/28

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 4.1.2026.

Conferma docente di sostegno su richiesta della famiglia,

prevista anche per il biennio 2026/2028: . requisiti per la conferma.

La bozza dell’O.M. sull’aggiornamento delle GPS, all’art 13 dispone in riscontro a quanto previsto dal decreto 32 del 26 febbraio 2025, la conferma, anche per il biennio 2026/2028, dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie, al fine di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità così come previsto dal decreto 32 del 26 febbraio 2025.

Procedura

Al fine dei promuovere l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, il dirigente scolastico, entro il 31 maggio che precede l’anno scolastico di riferimento, acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia e, valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente, dopo avere sentito il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, ne comunica l’esito:

• All’Ufficio territorialmente competente;

• Al docente interessato;

• Alla famiglia entro il 15 giugno dell’anno corrente.

Disponibilità del docente

Il docente nel presentare la domanda finalizzata all’attribuzione delle supplenze può esprimere la volontà di essere confermato con precedenza assoluta sul posto dove ha operato l’anno precedente.

Compito dell’UST

L’Ufficio scolastico territoriale competente, dopo aver svolto le operazioni concernenti il personale a tempo indeterminato, verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina nel contingente complessivo dei posti disponibili da parte del docente interessato, quindi procede alla conferma del docente con precedenza assolutarispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze annuali, dandone comunicazione attraverso la pubblicazione all’albo.

Conferme docenti

Le conferme dei docenti di sostegno, sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto. Eventuali disponibilità acquisite dopo, non sono prese in considerazione.

Vincoli dei docenti confermati

I docenti per i quali è stata disposta la conferma, per il medesimo anno scolastico, non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato per i posti di insegnamento che siano effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico o fino al termine delle lezioni

Requisiti dei docenti per essere confermati

Possono essere confermati i docenti di sostegno in servizio nell’anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni di conferma, per l’anno successivo, su richiesta delle famiglie i docenti:

Con titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;

per l’insegnamento agli alunni con disabilità; Privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità ma che nell’anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle GPS per il relativo grado;

per l’insegnamento agli alunni con disabilità ma che nell’anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla per il relativo grado; Privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che, in caso d’incapienza delle GPS di prima e seconda fascia, abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base dello scorrimento delle GAE e delle GPS.

