di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 2.12.2025.

Conferma docente sostegno: Prorogata la disposizione per il biennio 2026/2028.

Chi può essere riconfermato e procedura.



Con il decreto 127 del 9 settembre 2025 approvato alla camera nel mese di ottobre dello stesso anno, è stata prorogata la possibilità di confermare il docente di sostegno per il successivo biennio scolastico 2026/2028 la cui procedura sarà disciplinata da un’Ordinanza Ministeriale.

Chi può essere riconfermato: i requisiti

La riconferma è prevista per i docenti che hanno svolto servizio su posti di sostegno per tutto l’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche:

In possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;

Privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS.

Sono esclusi dalla riconferma i docenti che hanno ricevuto la supplenza dalla graduatoria d’Istituto.

Procedura finalizzata alla conferma sui posti di sostegno

Il dirigente scolastico dopo aver acquisito l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, dopo aver sentito il parere del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) in merito alla specifica situazione dell’alunno e della classe e comunica l’esito:

• All’Ufficio territorialmente competente;

• Al docente interessato;

• Alla famiglia.

Condizioni per la conferma

Qualora ricorrano le condizioni per la conferma del docente di sostegno, lo stesso, nell’ambito della presentazione delle domande finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.

Compiti dell’UST

L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto le operazioni concernenti la nomina dei docenti di ruolo, verifica la disponibilità del posto e accertata il diritto alla nomina del docente interessato, provvede alla sua conferma con precedenza assoluta rispetto alle operazioni di individuazione dei destinatari delle supplenze.

Il docente confermato

Il docente per il quale è stato disposto la conferma non partecipa alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato. Mentre qualora non dovesse dare la propria disponibilità alla riconferma ha diritto a partecipare al conferimento delle supplenze sia annuali da parte dell’UST sia temporanee da parte del dirigente scolastico.

