di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 2.7.2025.

Messaggio INPS: nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale” integrata nel servizio Domande di maternità e paternità.

Con il Messaggio n. 2302, l’INPS comunica l’aggiornamento del servizio telematico “Domande di maternità e paternità”, arricchito ora da una nuova funzione denominata “Consulta contatori congedo parentale”. Si tratta di un’importante innovazione che consente ai genitori – e agli operatori del Contact Center multicanale – di consultare in autonomia i periodi di congedo parentale già richiesti e riconosciuti, relativi a nascite, adozioni o affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni.

Congedo parentale: nuova funzionalità INPS per consultare i contatori online

Come funziona la nuova sezione “Consulta contatori congedo parentale”

Accedendo al portale INPS tramite il servizio dedicato alle domande di maternità e paternità, ciascun genitore può visualizzare una serie di informazioni dettagliate per ogni figlio nato o entrato in famiglia (tramite adozione o affidamento) negli ultimi 12 anni. Nello specifico, sono consultabili:

Pacchetti vacanze per famiglie

Il totale complessivo del congedo parentale richiesto;

del congedo parentale richiesto; Il totale accolto con indennità ;

; Il totale accolto senza indennità.

Cliccando su “Dettaglio periodi”, è possibile approfondire ulteriormente i dati, distinguendo i periodi definiti (cioè accolti o respinti) da quelli ancora in lavorazione. È importante precisare che il conteggio totale (con o senza indennità) si basa esclusivamente sui periodi di congedo già accolti, escludendo quelli ancora in fase istruttoria.

Funzionalità avanzate: filtri e tracciabilità delle domande

La nuova sezione include anche un sistema di filtri personalizzabili e un pulsante per visualizzare tutti i dettagli relativi alla domanda trasmessa. Tuttavia, se il figlio per cui si consulta il servizio ha superato i 12 anni, o se sono trascorsi oltre 12 anni dall’ingresso in famiglia (o se è stato raggiunto il 18° anno di età), il sistema non mostrerà alcun risultato, poiché decade il diritto al congedo parentale.

Pacchetti vacanze per famiglie

Strumento utile per la pianificazione familiare

Il nuovo strumento messo a disposizione dall’INPS risponde a un’esigenza concreta di semplificazione e trasparenza, agevolando i genitori nella pianificazione consapevole dei periodi di astensione dal lavoro. Grazie alla visualizzazione dei giorni, mesi (e in alcuni casi anche delle ore), sarà più semplice tenere traccia dei periodi già fruiti e di quelli ancora disponibili, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 32 del D.lgs. 151/2001.

I limiti individuali e di coppia nel congedo parentale

Ricordiamo che i limiti massimi per la fruizione del congedo parentale sono così strutturati:

6 mesi per ciascun genitore;

per ciascun genitore; 7 mesi per il padre, in caso non ne usufruisca la madre;

per il padre, in caso non ne usufruisca la madre; Massimo 10 mesicomplessivi per la coppia, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

Esempio pratico: Se il padre fruisce di 7 mesi di congedo, la madre potrà beneficiarne solo per 4 mesi.

Analogamente, se la madre ne utilizza 6, il padre potrà richiedere solo 5 mesi.

Attenzione ai mesi indennizzabili

Un altro dato rilevante riguarda i 3 mesi di congedo indennizzabili per ciascun genitore, che – ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 151/2001 – possono essere fruiti anche in maniera ripartita. Il dettaglio offerto dal servizio INPS rappresenta quindi uno strumento strategico anche in questo ambito, per evitare di perdere il diritto all’indennità per mancata pianificazione. Accedi al servizio INPS “Domande di maternità e paternità” con la nuova funzione “Consulta contatori congedo parentale”: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/DomandeMatFrontEnd/webapp/homepage

.

.

.

.

.

.

.

.

Congedo parentale, aggiornamento del servizio ‘Domande di maternità e paternità’ ultima modifica: da