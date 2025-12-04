di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 3.12.2025.
Educazione sessuale a scuola: cosa contiene la norma. La richiesta di consenso, in forma scritta, oltre a esplicitare le finalità, deve contenere gli obiettivi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività.
La normativa in materia di consenso informato sull’educazione sessuale in ambito scolastico, in via di approvazione definitiva, dispone che le scuole secondarie di primo e secondo grado hanno l’obbligo di richiedere preventivamente il consenso dei genitori o degli studenti se maggiorenni e a far prendere visione del materiale didattico che la scuola intende utilizzare.
Richiesta consenso
La richiesta di consenso, in forma scritta, oltre a esplicitare le finalità, deve contenere gli obiettivi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività, oltre all’eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titoli coinvolti.
Attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa
La norma, in via di approvazione, dispone che il consenso informato, in forma scritta, vada richiesto anche per le attività concernenti l’ampliamento dell’offerta formativa eventualmente previste nel PTOF e riguardanti l’ambito della sessualità.
Presenza di un docente durante le attività
Nello svolgimento delle attività riguardanti l’ambito della sessualità, rivolte ad alunni e studenti minorenni, anche se rientranti nelle attività extra curriculari o nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, le scuole devono assicurare la presenza di un docente.
Mancata adesione
Nel caso in cui il genitore o lo studente maggiorenne non aderisse all’iniziativa proposta dalla scuola, gli alunni sono autorizzati ad astenersi dalla frequenza e in alternativa fruire di attività alternative promosse e organizzate dalla scuola nell’ambito della propria autonomia e presenti nel piano triennale dell’offerta formativa.
-
DdL presentato dal Ministro Valditara il 23 maggio 2025. Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico
-
LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018)
-
Il consenso informato. Definizione, normativa di riferimento, consenso informato obbligatorio, consenso informato sanitario, aspetti relativi alla privacy
.
.
.
.
.
.
.
Consenso informato sull’educazione sessuale a scuola: cosa contiene la norma. ultima modifica: 2025-12-04T04:17:29+01:00 da