Consiglio Stato, governo mostri atti su mascherine a scuola

Il Sole 24 Ore, 24.3.2021.

Il Consiglio di Stato conferma l’obbligo della mascherina in classe per i minori – previsto per tutti tranne che per i bambini di età inferiore ai sei anni – ma al contempo sollecita il governo a mostrare la documentazione scientifica a sostegno di tale disposizione, come già richiesto dal Tar del Lazio.

La decisione

La terza sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata da un gruppo di genitori contro la presidenza del consiglio e il ministero della Salute: non si tratta, è spiegato nella pronuncia, «del caso – affrontato e risolto con la sospensione cautelare – di singoli scolari per i quali era stata fornita prova di affaticamento respiratorio per l’uso prolungato della mascherina», ma della «più generale questione della coerenza scientifica, ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo imposto senza esclusioni a partire dall’età di 6 anni».

Il Tar del Lazio aveva già ordinato l’acquisizione dei documenti a supporto della motivazione scientifica dell’obbligo. I giudici di palazzo Spada, ora sottolineano che tra i documenti «non dovrà mancare documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico sugli studenti delle varie classi di età, giacché, ad esempio, la stessa Oms raccomanda trattamenti e cautele specifiche per la fascia 6-12 anni e diversi principi per gli studenti meno giovani». E «solo all’esito della valutazione di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, tenuto conto dei dati scientifici, sarà possibile una decisione in sede giurisdizionale».

