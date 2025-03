di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 28.2.2025.

Continuità del servizio, il punteggio nella graduatoria interna di Istituto va calcolata a partire dal secondo anno di servizio e non dopo tre anni.

Nelle graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto e del personale Ata perdente posto il punteggio della continuità del servizio va calcolata a partire dal secondo anno di servizio, non contando l’anno in corso, ma calcolando il punteggio per ogni anno scolastico precedentemente svolto all’anno in corso nella scuola di titolarità. In buona sostanza, per il corretto calcolo del punteggio di continuità delle graduatorie interne di Istituto, si prescinde dal triennio di continuità, come invece va considerato nel caso del calcolo del punteggio della continuità del servizio per la domanda di mobilità volontaria.

Punteggio continuità docenti

Per quanto riguarda le prossime graduatorie interne di Istituto e/o la mobilità d’ufficio 2025/2026, come anche chiarito nell’informativa del MIM sulla prossima Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2025/2026 del 27 febbraio 2025, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 4 punti e non 12 come previsto dalla Tabella A dell’Allegato 2 al CCNI 2025/2028 per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2023-2024, ha già il diritto immediatamente al riconoscimento di 4 punti sia per la mobilità d’ufficio, sia nelle graduatorie interne di Istituto. Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità.

TABELLA PUNTEGGIO CONTINUITA’ DEL SERVIZIO DOCENTI PER MOBILITA’ DI UFFICIO

ANNI DI CONTINUITA’ PUNTEGGIO 1 4 2 8 3 12 4 17 5 22 6 28 7 34 8 40 9 46 10 52 11 58 12 64 13 70 14 76 15 82 16 88 17 94 18 100 19 106 20 112 21 118 22 124 23 130 24 136 25 142

Continuità del personale Ata

Anche il personale Ata ha diritto al punteggio della continuità del servizio, ma con un punteggio diverso da quello dei docenti. Come per i docenti anche per il personale Ata non viene calcolato il punteggio della continuità dell’anno in corso.

Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio degli ATA è di 8 punti e non più 24 come per la mobilità ATA a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un ATA, escluso l’anno in corso, ha svolto servizio in una stessa scuola a partire dall’anno 2023-2024, ha già il diritto immediato al riconoscimento di 8 punti sia per la mobilità d’ufficio, sia nelle graduatorie interne di Istituto. Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con 4 punti per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità ovviamente non coincidente con l’attuale scuola di titolarità.

TABELLA PUNTEGGIO CONTINUITA’ DEL SERVIZIO ATA PER MOBILITA’ DI UFFICIO

ANNI DI CONTINUITA’ PUNTEGGIO 1 8 2 16 3 24 4 32 5 40 6 52 7 64 8 76 9 88 10 100 11 112 12 124 13 136 14 148 15 160 16 172 17 184 18 196 19 208 20 220 21 232 22 244 23 256 24 268 25 280

Continuità del servizio nella graduatoria interna dal secondo anno

