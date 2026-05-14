di Salvatore Pappalardo, 14 maggio 2026

Continuità didattica sul sostegno per il 2026/27: A chi spetta e a chi no la conferma

La conferma dei docenti di sostegno, in servizio nell’anno scolastico 2025/2026 per l’anno scolastico 2026/2027, al fine di garantire la continuità educativa e didattica nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, spetta ai docenti che hanno prestato servizio sul sostegno nell’ a. s. 2025/2026.

Tempi per l’effettuazione della conferma

La conferma dei docenti sul sostegno avviene temporalmente dopo che l’amministrazione abbia completato le operazioni concernenti, il personale di ruolo e il personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Condizioni per la conferma

La conferma dei docenti di sostegno avviene a condizione che siano stati in servizio con contratto a tempo determinato o fino al 31 agosto del 2026 o fino al 30 giugno del 2026, anche su spezzone, nell’anno scolastico 2025/2026 escluso i docenti in servizio nell’anno scolastico 2025/2026 con contratto su supplenze temporanee.

Docenti confermati

Sono confermati per l’anno scolastico 2026/2027 i docenti di sostegno in possesso della specializzazione riferita allo specifico grado per il quale sono in servizio nell’anno scolastico 2025/2026 indipendentemente se individuati da Gae, GPS, GI anche di scuole viciniori o interpello e i docenti di ruolo che nell’a.s. 2025/2026, abbiano usufruito della normativa prevista dall’art. 47 o 70 del CCNL e che esprimano la volontà di usufruire del medesimo istituto contrattuale.

Docenti non confermati

Non possono essere confermati per l’anno scolastico 2026/2027 i docenti di sostegno con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, con decorrenza 1/09/2026, i docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore all’1/09/2026 che non abbiano superato il periodo di prova e i docenti in servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2025/2026, ma con supplenze temporanee.

Fruibilità della conferma

La conferma dei docenti su posto di sostegno è fruibile esclusivamente nell’ambito dell’attribuzione dei contratti a tempo determinato per cui non si applica nelle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo.

Continuità didattica sul sostegno per il 2026/27

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