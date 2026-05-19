Continuità sostegno, la scelta delle 150 preferenze

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 18.5.2026.

Continuità docenti di sostegno, la conferma viene completata nella scelta delle 150 preferenze.

Prima fase, disponibilità del posto e compilazione domanda e fase 0.

Una docente con contratto a tempo determinato su posto di sostegno nella scuola X, ci chiede: “Come funziona l’eventuale conferma sul posto di sostegno dove sto attualmente insegnando fino al prossimo 30 giugno 2026? Dovrò compilare qualche sezione specifica nel modulo della scelta delle 150 preferenze?“.

Prima fase sulla continuità dei docenti di sostegno

È utile sapere che il dirigente scolastico, al fine di garantire la continuità didattica dei docenti di sostegno con un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno 2026, dovrà acquisire da parte della famiglia dell’alunno con disabilità, entro e non oltre il 31 maggio, l’eventuale richiesta di continuità. Lo stesso diregente scolastico, una valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente, sentirà il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe. Dopo tali passaggi comunicherà l’esito della procedura:

• All’Ufficio territorialmente competente;

• Al docente interessato;

• Alla famiglia entro il 15 giugno dell’anno corrente.

Disponibilità del posto

Per quanto riguarda la continuità dei docenti di sostegno, ovvero la loro conferma nella medesima scuola in cui hanno operato nell’anno scolastico 2025/2026 con un contratto a tempo determinato con scadenza il 31 agosto o il 30 giugno 2026, c’è da dire che completate tutte le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo, ivi compresa la procedura dei ruoli da elenchi regionali e, se residuano posti, anche i ruoli assegnati da mini call veloce, nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al Decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

Per cui prima di operare su eventuale conferma, c’è da constatare se il posto di sostegno dell’aspirante confermato, sarà ancora disponibile per gli incarichi e supplenze 2026/2027. Tale constatazione è condizione necessaria, ma non sufficiente, per consentire al sistema di operare con la conferma e quindi la continuità del docente di sostegno.

Compilazione domanda e fase 0

I docenti inseriti nella platea dei confermabili sulla base della procedura, nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”, esprimessero, nella sezione “Insegnamenti” della compilazione della domanda per le 150 preferenze, la volontà di accettare la conferma. Qualora esprimesse la volontà di accettare, l’aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2027 / fino al 30 giugno 2027 su posto intero / fino al 30 giugno 2027 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento). L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva e vincolante. In caso contrario potrebbe esprimere la volontà di non accettare la conferma e in questo modo verrebbe eliminato dalla fase 0 senza sanzioni, potendo partecipare alle successive fasi di convocazione.

Se invece venisse espressa la volontà di accettare, il posto non sarebbe ancora assegnabile, perchè l’aspirante alla conferma deve risultare nominabile, in qualsiasi insegnamento e per qualsiasi tipologia di contratto, nella fondamentale fase 0. . . . . . . .

Continuità sostegno, la scelta delle 150 preferenze

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