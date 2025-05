dalla Gilda degli insegnanti, 29.5.2025.

I passaggi e le tempistiche previste dalla nuova procedura di assegnazione delle supplenze.

Nella giornata odierna presso il MIM, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, in modalità mista si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e le OOSS rappresentative del CCNL per l’informativa avente per oggetto le modalità operative per la procedura di conferma, su conferma da parte delle famiglie, dei docenti su posti di sostegno.

L’amministrazione, ricordando che queste conferme potranno avvenire soltanto dopo che verranno ultimate tutte le operazioni per le nomine in ruolo e per la mobilità annuale, ha illustrato i vari passaggi e le tempistiche previste da questa nuova procedura di assegnazione delle supplenze informando le OO.SS. che sta provvedendo ad interloquire con i vari UST al fine di illustrare la procedura corretta che dovranno seguire e che già in giornata odierna il ministero provvederà a mandare a tutte le scuole la nota esplicativa.

In allegato, una sintesi a cura di Antonio Antonazzo.