Una delle condizioni è che il posto ci sia ancora dopo mobilità, ruoli, utilizzazioni e assegnazioni. Pillole di Question Time.

Nel question time del 3 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stato affrontato un tema centrale per molte famiglie e scuole: la continuità didattica nel caso in cui le cattedre richieste vengano assegnate ai docenti di ruolo. Un focus particolare è stato posto sulle modalità di assegnazione della continuità dopo le immissioni in ruolo.

La continuità didattica viene assegnata in riferimento alla scuola. Se, in seguito alle immissioni in ruolo e alle procedure previste per i docenti di ruolo, rimangono cattedre disponibili fino al 30 giugno o spezzoni orari, è possibile attivare la continuità. In tal caso, il dirigente scolastico può assegnare al docente richiesto dalla famiglia la classe in cui è presente l’alunno.

Tuttavia, se non vi sono disponibilità residue, la continuità non può essere garantita, anche se è stata formalmente richiesta dai genitori. La possibilità di attivare la continuità dipende dunque dalla presenza effettiva di posti non assegnati a docenti di ruolo.

Continuità supplenza sostegno 2026, solo se c’è il posto

