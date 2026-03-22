dal blog di Gianfranco Scialpi, 21.3.2026.

Contratto 2025-27 e la partita di giro. I precedenti autorizzano

che il trucco contabile aiuterà il Governo. Sarà così anche questa volta?

Contratto 2025-27 e la partita di giro. I precedenti del trucco contabile

Contratto 2025-27 e la partita di giro. In questi ultimi tempi il Governo ha utilizzato il metodo – preferiamo chiamarlo trucco) contabile di entrata/uscita per alcune sue decisioni. La partita di giro ha consentito all’Esecutivo di presentarsi con il profilo decisionista e di discontinuità rispetto al passato.

Il contratto 2022-24 è stato gonfiato finanziariamente ricevendo ulteriori risorse, quantificabili in 240 milioni una tantum. Queste risultano una partita di giro ( Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127 art. 3). In sostanza risultano degli storni favoriti dal nuovo ordinamento dei professionali (art. 1), prelievi dal fondo per la valorizzazione del sistema scolastico (art. 2) e dal Mof (art.3).

Medesima strategia adotta per la polizza sanitaria destinata ai docenti. Il provvedimento è stato interamente finanziato, grazie al trucco contabile della partita di giro.

50 milioni di euro annui (200 milioni nel quadriennio) prelevati dal Fondo per il funzionamento delle scuole; 15 milioni dalla riduzione dei commissari dell’esame di stato e altrettanti dalla riformulazione dei fondi speciali del MEF destinati al Ministero (Fonte Flc-Cgil).

Per il nuovo contratto 2025-27 sono previsti 143€ medi lordi. Legittimamente i sindacati chiedono ulteriori fondi. Il Governo, probabilmente accoglierà la richiesta. Considerata l’approvazione della legge di Bilancio 2026, ricorrerà ancora una volta alla partita di giro. In questo modo potrà presentarsi come il primo Governo che in una legislatura avrà firmato tre contratti (obiettivo dell’Esecutivo). Sicuramente con la replica della partita di giro perderà in qualità il sistema scolastico.

Se questo avverrà, come si comporteranno i sindacati che firmeranno il nuovo contratto?

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Contratto 2025-27, la partita di giro e il trucco contabile

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