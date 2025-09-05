dal blog di Gianfranco Scialpi, 4.9.2025.

Contratto economico 2022-24. Il Presidente A. Naddeo ha fretta di chiudere. I limiti della trattativa già si conoscono.

Contratto economico 2022-24. Una trattativa praticamente chiusa

Contratto economico 2022-24. Il Presidente Aran A. Naddeo ha dichiarato “Siamo in una fase di transizione da una parte occorre chiudere i rinnovi del triennio 2022–2024 (Enti locali, Istruzione e Ricerca, Sanità), dall’altra si apre la stagione dei rinnovi 2025–2027, per i quali sono già state previste risorse nella legge di bilancio”.

Evidente la fretta di chiudere il contratto.

Non è una novità. Sono chiari i limiti invalicabili della trattativa, in quanto l’Agenzia per legge deve applicare la direttiva del Governo. Non possiede un suo budget. In concreto aumenti medi lordi di 140€, la metà di questi sono già percepiti dai lavoratori della scuola (dicembre 2023).

Quindi resta la seconda trance. In concreto e al netto 40€ che sommati all’anticipo danno 70-80€ in tasca. In percentuale corriponde a un 1/3 rispetto al reale costo della vita del triennio (18%)

Difficile, se non impossibile, ottenere qualche risorsa in più. Se questo avverrà, saranno incrementi poco significativi.

