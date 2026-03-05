dal blog di Gianfranco Scialpi, 4.3.2026.

Discontinuità rispetto alla tradizione. L’atto d’ indirizzo non lascia dubbi. Lo conferma anche Tuttoscuola. Una recente indagine prepara alla novità di una retribuzione sganciata dall’anzianità.

Contratto economico 2025-27. L’atto d’indirizzo non lascia dubbi

Contratto economico 2025-27. L’atto d’indirizzo inviato dal Ministro Valditara non lascia dubbi. Lo abbiamo anticipato qualche giorno fa. Nella sua consueta lettera settimanale, tuttoscuola.com lo conferma: il nuovo contratto “dovrà delineare, per coloro che abbiano positivamente superato la formazione, una distinzione dell’incremento retributivo per il personale docente a cui siano conferite le funzioni di supporto al piano dell’offerta formativa, in una parte fissa, connessa al positivo superamento della intera fase formativa, e in una ulteriore parte non fissa, connessa all’effettivo impiego nelle suddette attività di supporto secondo le esigenze della Istituzione scolastica”

Questo sarà il percorso obbligato che i sindacati dovranno percorrere. Secondo un’ampia indagine (Essere insegnanti oggi) promossa da CISL Scuola e da Tuttoscuola, con il contributo scientifico della Fondazione Tarantelli, i tempi sembrano maturi per l’introduzione di una retribuzione differenziata su criteri oggettivi.

A pag. 47 si legge che “un terzo degli insegnanti, il 35,1%, ritenga che l’incremento salariale debba dipendere dall’applicazione di criteri generali e trasparenti, validi per tutti, mentre il 18,1% propende per una crescita “esclusivamente automatica”, slegata da ogni differenziazione.

È dunque chiaro che la grande maggioranza del campione individua nella certezza e nell’equità delle regole il principio fondativo di un sistema retributivo accettabile, rifiutando implicitamente modelli competitivi o fondati su premi individuali”.

Resta il nodo delle risorse. La quota individuale è esigua. Quindi come sarà ripartita?

Contratto economico 2025-27, qualcosa cambia

