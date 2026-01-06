dal blog di Gianfranco Scialpi, 6.1.2026.

Contratto 2025-27. L’imminente Atto di indirizzo proporrà un diverso percorso

che incentiverà la formazione. Un articolo di Italia Oggi.

Contratto 2025-27. L’Atto d’indirizzo “sposerà” la formazione?

Contratto 2025-27. Quello firmato qualche giorno fa, produrrà fra qualche settimana i suoi effetti nelle tasche dei docenti. Riceveranno arretrati e qualche soldo in più mensilmente.

Si inizia a parlare anche del prossimo contratto. I sindacati hanno espresso disponibilità alla trattativa. Il suddetto motivo li ha condotti alla sottoscrizione (eccetto la Flc-Cgil).

La nuova trattativa, ovviamente, sarà fortemente condizionata dall’Atto d’indirizzo, dove il Governo formalizzerà le risorse disponibili e anche le modalità di erogazione. Da sempre il documento, non sempre citato dalle parti sociali, azzera ogni richiesta di extra risorse.

A breve, comunque la pubblicazione dell’Atto d’indirizzo. L’autorevole quotidiano economico ItaliaOggi anticipa una possibile novità con un articolo di A. Ricciardi “Aumenti al Prof che si aggiorna”

Secondo la giornalista “Sarà il nuovo contratto a tradurre in aumenti concreti il nuovo meccanismo, conclusa la prima fase della formazione triennale indicata sempre dal Pnrr. A prevederlo è l’atto di indirizzo per il contratto 2025/27 del comparto istruzione, università e ricerca che, secondo quanto risulta a Italia Oggi, è in arrivo all’Aran per l’avvio delle trattative”.

Se la lettura del documento confermerà l’anticipazione, questa sarà coerente con quanto dichiarato dal Ministro impegnato a ” dare certezze economiche ai docenti e valorizzare la loro professionalità”

Sarà da capire come le esigue risorse destinate al nuovo contratto (circa 145€ medi lordi ca) saranno devolute a questa voce. In arrivo nuove risorse? Non crediamo. Probabilmente si reperiranno con la solita partita di giro. Staremo a vedere.

