Contratto scuola, adeguamento solo per il 2018-21

dal blog di Gianfranco Scialpi, 6.6.2022.

Contratto scuola. Occorre fare chiarezza. Gli adeguamenti non riguarderranno l’anno della guerra. Il compito spetterà (forse) al contratto 2022-24

Contratto scuola 2018-21. Occorre fare chiarezza

Contratto 2018-21. Spesso la vivacità del dibattito che precede la firma è caratterizzato da fake news. Ad esempio si parla di aumenti, dimenticando che è possibile ottenere solo degli adeguamenti. I sindacati non citano volentieri quest’ultimo lemma. Eppure conoscono la fonte giuridica che risale a quasi trent’anni fa (D.lvo 29/93). Questa impone nuove retribuzioni “arricchite” di risorse che non devono superare il tasso d’inflazione programmato. E’ risaputo che quest’ultimo è sempre inferiore. Come ha dichiarato F. Sinopoli (Flc-Cgil) è il frutto di una decisione politica.

Nel concreto, il triennio 2018-21 ha avuto un tasso d’inflazione reale superiore al 4%. Attenzione a non farsi ingannare dal valore medio. Il nostro contratto prevede un adeguamento del 3,74%. Quindi una perdita dell’0,5%. Il valore assume connotati seri se lo rapportiamo al blocco contrattuale 2010-18, imposto inizialmente dal Governo Berlusconi (2008-11) e concluso con quello di Gentiloni (2018). Risultato: adeguamento del 3,5%!

Un’altra fake news sta girando con una certa insistenza: la richiesta di coprire l’inflazione 2022, ormai prossima al 6% con il contratto 2018-21. Giuridicamente impossibile! Siamo dentro la gabbia del D.Lvo 29/93. Il governo ha stabilito per il 2022 un tasso d’inflazione programmato all’1,5%.

L’unica soluzione è uscire dalla normativa vigente. Il problema è che il sindacato pare dimenticarsi di questa cornice giuridica. Difficile comprenderne la strategia. Quindi…