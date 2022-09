dal blog di Gianfranco Scialpi, 28.9.2022.

Contratto scuola e crisi energetica. La battaglia inutile del sindacato. Le prossime settimane saranno difficili (La Spampa, 28 settembre), portando a una sola conclusione. Lo scrivevo qualche settimana fa, confermato anche da un’articolo di OrizzonteScuola.it

Contratto scuola e crisi energetica

Contratto scuola e crisi energetica. I sindacati scuola (non tutti) hanno congelato la firma, in quanto ritengono insufficienti le cifre stanziate dalle leggi di Bilancio 2019-21. Difficilmente le loro richieste saranno accolte. Lo scrivevo qualche settimana fa: “Il maggior ostacolo alla fìrma rimanda alle risorse stanziate. Sarà difficile che la Legge di Bilancio 2023 possa prevedere ulteriori stanziamenti. Lo impedisce la gabbia salariale del D.Lvo 29/93 che, seppure abrogato (D.lvo 165/01), è ancora stranamente attivo. E’ stato solo modificato il riferimento al tasso d’inflazione programmata. A questo occorre aggiungere che ci sono poche risorse economiche. E’ di questi giorni la difficoltà del Governo a reperire denaro per sostenere il tessuto sociale dalla grave crisi energetica”.

Lo scenario è sempre risultato quasi certo. E’ stata confermato da una articolo su La Stampa (28 settembre 2022) che delinea sinteticamente lo quadro molto preoccupante delle prossime settimane. Sinteticamente: “I consumatori: una stangata da 677 euro; servono 20 miliardi per frenare i rincari; le società in bilico: la liquidità sta finendo”

Orizzontescuola.it completa la prospettiva delle prossime settimane: “Le forze sindacali sperano che l’esecutivo possa recuperare dei fondi, stesso auspicio dell’Aran, ma il quadro economico è in peggioramento e la priorità per l’attuale governo (in carica per il disbrigo degli affari correnti) e per il prossimo (in carica alla fine di ottobre) sarà quello di evitare l’esercizio provvisorio, uno scenario da incubo per l’Italia“.

Concludendo: chi può sperare in aumenti superiori ai 100€ ?

Contratto scuola e crisi economica, l’unico esito ragionevole

