Gli incontri all’Aran sul rinnovo del Ccnl del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, tra sindacati e ministero dell’Istruzione e del Merito, previsti da domani 17 e fino al 19 gennaio, sono stati rinviati alla prossima settimana, nei giorni del 24, 25 e 26.

A riferirlo fonti sindacali.

Negli incontri in programma si dovrebbe avviare l’analisi della bozza di contratto che l’Aran ha inviato alle organizzazioni sindacali per una possibile definizione articolo per articolo.

Il primo incontro all’Aran sul rinnovo del Ccnl del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, si è svolto l’11 gennaio.

Contratto scuola, incontro all’Aran rinviato alla prossima settimana

