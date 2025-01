di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 5.1.2025.

Convocazioni degli organi collegiali da parte del ds,

le modalità vengono indicate con regolamenti tipo e non usando il gruppo di whatsapp.

Un docente ci chiede se è normale o comunque legittimo che, nel suo Istituto Comprensivo, le riunioni collegiali vengano convocate tramite il gruppo whatsapp della scuola e senza pubblicare o diramare un’apposita circolare indirizzata ai docenti. Questo modus operandi, insiste il docente, vale sia per i collegi docenti, sia per i consigli di classe e anche per i consigli di Istituto.

Regolamenti tipo per gli OO.CC.

Per rispondere al docente in modo preciso e puntuale, bisogna specificare qual è la normativa di riferimento per la convocazione degli organi collegiali. Quindi cominciamo con citare l’art.40 del d.lgs. 297/94, che così dispone riguardo i Regolamenti tipo: “In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione“.

Per quanto previsto dalla norma legislativa inserita nel succitato art.40 del Testo Unico della scuola, gli Istituti scolastici potrebbero approvare regolamenti interni riguardanti tutte le procedure, comprese quelle di convocazione, riferite alle riunioni degli organi collegiali. In mancanza di regolamenti interni approvati dal Consiglio d’Istituto, ai sensi dell´art. 10 comma 3 punto a) della legge n.297/94, operano i regolamenti predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Circolare Ministeriale 105/1975

La Circolare Ministeriale della Pubblica Istruzione del 16 aprile 1975, nota come la CM 105/1975, stabilisce che la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni.

Inoltre è specificato, in questa circolare, che la convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale. La lettera e l´avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell´organo collegiale.

Per precisare meglio, nessuna legge e nessuna norma consente ad un Ds di fare convocazione o dare ordini di servizio per le vie brevi senza prevedere un immediato atto scritto e protocollato.

Al giorno d’oggi, cosa che non poteva esistere nel lontano 1975, c’è l’albo online digitale da poter consultare tramite registro elettronico, per cui il dirigente scolastico dovrebbe pubblicare le convocazioni degli organi collegiali nei canali ufficiali dei registri digitali. Non è certo un gruppo di whatsapp a costituire un canale ufficiale per pubblicare una convocazione dei un Collegio docenti o di un Consiglio di classe.

