Coronavirus, stop alle gite scolastiche fino al 15 marzo.

di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 25.2.2020

– Rimborso per chi ha già pagato i viaggi –

Emergenza coronavirus: niente gite scolastiche, sia i viaggi di istruzione sia le uscite o i progetti di scambio e gemellaggio: sono sospesi fino al 15 marzo per le scuole “di ogni ordine e grado”. E’ quanto previsto dal dpcm attuativo del decreto sul Coronavirus firmato ieri sera che coordina le varie ordinanze degli ultimi giorni. Previsto il rimborso per chi ha già pagato i viaggi.

Inoltre, le assenze degli studenti oltre i 5 giorni andranno giustificate con certificato medico. Le scuole chiuse per l’emergenza potranno attivare “modalità di didattica a distanza“.

In mattinata ci sarà un vertice Governo-Regioni per discutere delle misure di emergenza.

Nel frattempo, sono saliti a oltre 260 i casi di contagio e 6 in totale le vittime in Lombardia. Positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali.

