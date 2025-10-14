Corsi di preparazione al concorso PNRR3 gratuiti per gli iscritti

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, ottobre 2025.
La Gilda degli Insegnanti di Venezia ha attivato dei corsi di preparazione alle prove del concorso insegnanti PNRR3.
I corsi sono in modalità on line, GRATUITI e riservati ai docenti iscritti alla Gilda degli insegnanti di Venezia.
Chi non è ancora iscritto alla Gilda degli Insegnanti di Venezia può farlo da questo link: ISCRIZIONE
Per informazioni o iscrizione al corso inviare un’e-mail a formazione@gildavenezia.it indicando a quale corso siete interessati ed allegando i seguenti documenti:
Scheda personale
Modulo di iscrizione alla Gilda degli insegnanti (solo per chi non è già iscritto)
Foto di un documento di identità (solo per chi non è già iscritto)
Cedolino paga recente
