ConcorsoFormazione Autore: - 14 Ottobre 2025 / 19 : 02
Commenti disabilitati su Corsi di preparazione al concorso PNRR3 gratuiti per gli iscritti

Corsi di preparazione al concorso PNRR3 gratuiti per gli iscritti

 

 

 

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, ottobre 2025.

 

La Gilda degli Insegnanti di Venezia ha attivato dei corsi di preparazione alle prove del concorso insegnanti PNRR3.

I corsi sono in modalità on line, GRATUITI e riservati ai docenti iscritti alla Gilda degli insegnanti di Venezia.

Chi non è ancora iscritto alla Gilda degli Insegnanti di Venezia può farlo da questo link: ISCRIZIONE

Per informazioni o iscrizione al corso inviare un’e-mail a formazione@gildavenezia.it indicando a quale corso siete interessati ed allegando i seguenti documenti:

        1. Scheda personale

        2. Modulo di iscrizione alla Gilda degli insegnanti (solo per chi non è già iscritto)

        3. Foto di un documento di identità (solo per chi non è già iscritto)

        4. Cedolino paga recente

 

 

 

Corsi di preparazione al concorso PNRR3 gratuiti per gli iscritti ultima modifica: 2025-10-14T19:02:21+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia