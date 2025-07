Corsi INDIRE, le FAQ ufficiali aggiornate al 4 luglio

di Lara Sardi, Scuola in Forma, 4.7.2025.

L’Istituto INDIRE ha pubblicato delle nuove FAQ oltre alle precedenti.

Come sappiamo, in questi giorni migliaia di docenti sono alle prese con la domanda di iscrizione ai corsi INDIRE: tantissimi i dubbi, le difficoltà e gli interrogativi che si sono susseguiti in questo periodo. L’Istituto ha pubblicato delle nuove FAQ oltre alle precedenti in cui chiarisce vari punti sui percorsi indirizzati sia ai docenti con tre annualità sia a chi ha conseguito titolo estero in attesa di riconoscimento: riportiamo qui di seguito i chiarimenti aggiornati ad oggi, 4 luglio, sugli aspetti che stanno generando più apprensione, allegando per intero i documenti elaborati da INDIRE.

FAQ corsi INDIRE art 6: aggiornamento al 4 luglio

Quando verrà pubblicato il Calendario didattico?

Il calendario didattico verrà pubblicato circa 10 giorni dopo la pubblicazione della graduatoria. Sarà stabilito in base alle iscrizioni pervenute.

Chi non dovesse rientrare nei posti disponibili per i corsi INDIRE dovrà attendere la pubblicazione di altro avviso?

In caso di esclusione dalle graduatorie e in assenza di comunicazione di successivi avvisi di scorrimento, il corsista potrà verificare la disponibilità presso altri Atenei.

Il corso INDIRE è compatibile con l’anno di prova?

Si, il percorso è compatibile con l’anno di prova. La didattica si erogherà in modalità sincrona e sono ammesse assenze nella misura del 10% sul totale delle attività.

Nell’inserimento degli anni di servizio, se vengono inseriti più anni rispetto agli ultimi 5, deve essere rifatta la domanda o comunque verranno calcolati solo gli ultimi 5?

No, non bisogna rifare la domanda.

Nella domanda di iscrizione si richiede di inserire il numero di giorni effettuati. Svolgendo più di 180 giorni di servizio, quanti se ne devono contare?

Nell’autocertificazione devono essere inseriti tutti i periodi di servizio.

È possibile iscriversi al corso in oggetto se si sta svolgendo un percorso di abilitazione all’insegnamento 60 CFU?

È possibile fare una doppia iscrizione universitaria che non preveda obbligo di frequenza (come corso universitario, master, ecc.) purché sia dichiarato con autocertificazione.

La domanda è stata scaricata ma non compare l’informativa per la privacy.

L’informativa sulla privacy è accettata come parte dell’iscrizione su piattaforma GOMP. Non occorre compilarla all’interno del documento d’iscrizione.

Il sistema non ha in elenco l’istituto in cui ho svolto tutti gli anni di servizio, cosa devo fare?

Cercare il codice meccanografico univoco attuale dell’istituto. Si suggerisce di inserire manualmente i dati richiesti.

Se non si possiede la certificazione attestante i titoli di studio, è corretto caricare un’autocertificazione?

Tutti i titoli possono essere autocertificati.

Si può modificare la domanda una volta inoltrata (ad es. documenti allegati, ecc.)? Se sì, tramite Gomp?

La domanda non può essere modificata dal corsista. Sarà necessario aprire un Ticket al supporto GOMP per resettare la domanda e portarla in status “Bozza”. L’aspirante corsista provvederà poi a ricompilare la domanda e a inviarla nuovamente. Non sarà necessario effettuare un secondo pagamento in caso si sia già provveduto a versare la quota di preiscrizione.

È prevista la presenza di posti riservati ai possessori di invalidità pari o superiore al 66%, nell’ambito dei 900 messi a disposizione, per la scuola secondaria di secondo grado?

No, non sono previste riserve posti. È prevista esclusivamente un’agevolazione economica.

I docenti di ruolo con incarichi di sostegno (e anzianità sufficiente, almeno 3 anni su 5 previsti) possono partecipare al bando?

Formazione docenti

Si, i docenti di ruolo che abbiano tutti i requisiti previsti dal bando possono partecipare.

Sono previste agevolazioni per donne in stato di gravidanza (es. impossibilitate a spostarsi

per gli esami, recupero lezioni/esami, ecc.)?

Trova applicazione la normativa vigente di cui al D.Lgs. 151/2001 e D. Lgs 81/2008.

Il possesso di una laurea avrà un peso maggiore rispetto al diploma magistrale, ai fini del punteggio in graduatoria?

No. La graduatoria verrà stilata in ordine di presentazione della domanda.

Se non si dovesse rientrare nei posti messi a bando dalle università, è previsto un dirottamento su bando INDIRE?

Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione presso le università ai percorsi previsti dal D.M. 77/2025, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti a INDIRE.

Per quanto riguarda le sedi di esame, è previsto un criterio di regionalità o è possibile scegliere la sede?

Non c’è regionalità: le sedi di esame saranno nelle principali regioni italiane, isole comprese.

Aggiornamento FAQ INDIRE corsi art. 7

Qual è il numero totale e preciso di esami che i corsisti dovranno sostenere tra intermedi, laboratorio e finale?

Per quanto riguarda i percorsi di cui al D.M. 77/2025, gli esami intermedi sono 16.

È previsto un esame finale.

Riguardo al tirocinio per titolo estero è stato detto che deve essere l’interessato a informarsi e organizzarsi, ma nell’avviso ministeriale c’è scritto che le università devono stipulare delle convenzioni. Questo riguarda anche INDIRE?

È corretto: INDIRE stipulerà convenzioni per il tirocinio a seguito di indicazioni fornite dal corsista.

Per i titoli conseguiti all’estero, il servizio prestato nel 2024/25 vale come esonero dal tirocinio?

Ai fini dell’esonero dal tirocinio, la maturazione dell’anno scolastico in Italia quali docenti su posto di sostegno sullo specifico grado di interesse deve avvenire alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati.

