Oggi, 5 giugno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso n. 21907 del 04 giugno con cui si forniscono indicazioni a chi è interessato ad abilitarsi sul sostegno con il percorso INDIRE dedicato a chi ha ottenuto un titolo di specializzazione estero e deve rinunciare al relativo riconoscimento.

Come fare domanda

La rinuncia dovrà essere formulata da coloro i quali abbiano i requisiti di legge, esclusivamente secondo le modalità di seguito riportate:

Tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” (RPD), accessibile tramite il link https://www.mim.gov.it/riconoscimento-professione-docente, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, formulate all’Amministrazione per il tramite della predetta piattaforma;

Tramite posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it, soltanto in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, presentate all’Amministrazione in formato cartaceo.

La rinuncia, finalizzata alla partecipazione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, potrà essere espressa a partire dal giorno 5 giugno 2025 e sino alla data del 25 giugno 2025, esclusivamente da coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalla legge.

Tfa Indire titoli esteri, chi può partecipare?

Possono iscriversi esclusivamente coloro i quali abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, o abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

I crediti

Coloro i quali sono in possesso dei requisiti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio;

crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio; Coloro i quali sono in possesso dei requisiti e hanno maturato, alla data di presentazione della domanda almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio.

Il percorso

Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque, sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona. Nel caso di funzionamento di più corsi, le attività sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario. L’attività di tirocinio non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione.

I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.

Come iscriversi

L’iscrizione ai percorsi di formazione di cui all’art. 1 è subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, o sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Esame finale

L’esame finale consiste in un colloquio da svolgersi in presenza su un elaborato scritto concernente uno studio di caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.

L’esame finale si intende superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

Costi

L’importo del percorso di specializzazione è determinato nella misura massima di 1500 euro per coloro che devono conseguire 48 crediti, e nella misura massima di 900 euro per coloro che devono conseguire 36 crediti, è versato

all’INDIRE o all’Università a seguito dell’avvenuta iscrizione.

