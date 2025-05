Sono in fase di partenza i corsi di specializzazione di sostegno organizzati dal Indire, rivolti al personale che ha svolto didattica speciale per almeno tre annualità di didattica speciale o ha conseguito un percorso formativo all’estero: lo ha confermato alla ‘Tecnica della Scuola’, con dovizia di particolari, il presidente Indire Francesco Manfredi.

Al termine del Convegno Snals del 22 maggio, svolto nel complesso scolastico Seraphicum, Manfredi ha detto che “è una grande responsabilità quella che ci ha assegnato il Parlamento per risolvere il problema annoso delle” mancate “attività formative, soprattutto” riguardo “quella fascia di studenti che più debole che più necessiterebbe di continuità e di una piena qualificazione dei docenti che accompagnano gli studenti con disabilità”.

Il presidente ha ricordato che “due settimane fa” Indire “ha consegnato al Ministero un progetto che contiene i contenuti dei percorsi, le modalità di erogazione e i nomi dei direttori scientifici di ogni corso. Prevediamo, dopo l’autorizzazione del Ministero, dipartire con l’organizzazione di queste attività e entro fine giugno con l’erogazione dei percorsi. Abbiamo proposto di coprire al Ministero circa 19.000 docenti. Quindi, partenza a fine giugno: due momenti di formazione per concludere questa attività entro fine dicembre, come da decreto Indire”.

Sull’avio dei corsi di specializzazione di sostegno Indire 2025, quindi, le previsioni della ‘Tecnica della Scuola’, che aveva indicato il mese di luglio 2025, risultano ancora una volta corrette.

Il professor Manfredi ha anche fornito garanzie qualitative sui contenuti di questi corsi, qui quali sono piovute non poche critiche per la caratterizzazione delle lezioni on line.

A breve, ha detto, Indire “partiranno attività formative per circa 200.000 docenti della scuola italiana, organizzate da Indire. Questa è, credo, la migliore dimostrazione della capacità dell’Istituto di realizzare percorsi formativi per professionisti, che hanno la loro qualità, più che nella modalità erogativa, nei contenuti e nei docenti che sono selezionati. Ribadisco che da questo punto di vista tutti coloro che conoscono le attività di indire di formazione, ma non solo di formazione, sanno bene qual è il valore, l’attenzione e la professionalità con cui l’Istituto segue e realizza qualunque tipo di progetto”.

L’Istituto Indire, tuttavia, “coprirà circa un terzo del fabbisogno formativo che si attesta intorno ai 60.000 docenti. Quello che non copriremo noi, sarà coperto, io credo, nei nostri stessi tempi, dalle Università che si sono attrezzate, rispetto alle quali già ho riscontrato un interesse a far parte di questa operazione”. Manfredi conclude sostenendo di avere “la presunzione di dire che entro fine anno ci sarà l’opportunità per tutti di partecipare a questo ciclo straordinario di formazione per i docenti di sostegno”.