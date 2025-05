Corsi sostegno INDIRE, secondo ciclo per i triennalisti

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 16.5.2025.

Corsi specializzazione sostegno INDIRE: possibile secondo ciclo per i triennalisti, non per gli specializzati all’estero esclusi.

Corsi specializzazione sostegno INDIRE, cresce l’attesa tra gli aspiranti ai nuovi percorsi di specializzazione disciplinati dai decreti N. 75 e N. 77 pubblicati nei giorni scorsi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, Mario Pittoni, ha parlato ieri di un obiettivo da raggiungere, quello di partire entro giugno, sia per i triennalisti che per i docenti che hanno conseguito un titolo all’estero. Tuttavia, tra le due tipologie di corsi, potrebbero esserci delle sostanziali differenze per quanto riguarda la loro pianificazione temporale.

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE, due cicli per i triennalisti entro il 2025?

Sembra esclusa la possibilità di una seconda tornata di corsi per i docenti abilitati all’estero che non rientrano nei famosi “120 giorni”: Il decreto non contempla un secondo ciclo per questa categoria’. Un’esclusione che, secondo quanto già emerso nelle scorse settimane, penalizza coloro che attendono ancora l’esito definitivo delle istanze o che hanno ricevuto un rigetto.

Docenti triennalisti, possibile seconda edizione entro dicembre 2025

Situazione decisamente diversa, invece, per i cosiddetti ‘triennalisti‘, ovvero i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque. Il decreto prevede, infatti, la possibilità di attivare un’ulteriore edizione dei percorsi formativi qualora la prima non sia in grado di accogliere tutte le domande. In questo caso, l’ulteriore ciclo dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2025. Lo stabilisce l’articolo 3 del decreto: “Le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le selezioni, in caso di posti insufficienti, seguiranno graduatorie per grado di istruzione, dando priorità a chi ha più anni di servizio sul sostegno nel quinquennio di riferimento. A parità di anzianità, verrà favorito il docente più giovane.

Il “triennio mobile” e la questione del conteggio dell’anno scolastico 2024/25

Un altro aspetto particolarmente rilevante riguarda il requisito del triennio: non tutti potranno accedere fin da subito. Chi completerà il terzo anno di servizio entro il 31 agosto 2025 non potrà partecipare all’edizione attualmente in fase di avvio. Tuttavia, in un secondo ciclo, quell’annualità rientrerebbe nel quinquennio utile ai fini del calcolo. In questo modo, si delinea un meccanismo di “triennio mobile” che potrebbe ampliare la platea dei partecipanti, con l’obiettivo principale di specializzare il maggior numero possibile di docenti.

Corsi sostegno INDIRE, secondo ciclo per i triennalisti

