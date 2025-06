Iscrizioni fino alle 17 dell’8 luglio. 5850 i posti disponibili. 1316 euro il costo complessivo.

L’avviso del MIM. La guida.

L’Indire ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai nuovi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, rivolti ai docenti interessati a conseguire il titolo specifico. Gli insegnanti possono consultare l’avviso sul sito dell’ente e presentare la propria candidatura entro la data dell’8 luglio ore 17.00.

Il percorso corrisponde al decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025 in attuazione dell’articolo 6 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71.

Le domande si presentano esclusivamente online, tramite SPID o registrazione manuale, dal 25 giugno 2025 (ore 15:30) all’8 luglio 2025 (ore 17:00) sul portale https://tfa.indire.it/. È obbligatorio allegare tutta la documentazione richiesta e versare la prima rata tramite PagoPA. Le dichiarazioni hanno valore di autocertificazione e sono soggette a controlli e responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

I posti complessivi attivabili sono 5.850, così suddivisi:

1.350 scuola dell’infanzia,

2.250 scuola primaria

1.350 per secondaria I grado

900 per la secondaria di II grado

Requisiti di accesso

I destinatari sono i docenti che, al 31 agosto 2024

siano in possesso del titolo di studio necessario per l’insegnamento nello specifico grado e

abbiano svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno (anche non continuativi) nelle scuole statali o paritarie negli ultimi cinque anni.

L’offerta formativa è indirizzata a coloro che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

aver superato , presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore ;

aver superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Il servizio deve essere stato prestato per almeno 180 giorni per anno scolastico, oppure continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali (o, per l’infanzia, fino al 30 giugno).

L’iscrizione è consentita solo per il grado di istruzione in cui si è maturata l’esperienza.

Struttura e organizzazione del percorso

Il percorso prevede l’acquisizione di 40 crediti formativi ECTS e si svolge in almeno quattro mesi.

Le attività formative sono obbligatorie e comprendono insegnamenti e laboratori, diversificati per grado di istruzione e incentrati sulle tematiche indicate nell’Allegato B al DM 30 settembre 2011.

Le lezioni si svolgono in modalità telematica sincrona, con una quota massima del 10% in modalità asincrona. I laboratori sono esclusivamente sincroni. Le assenze sono consentite fino al 10% del totale delle attività.

Non è previsto il riconoscimento di crediti da altri percorsi accademici. Gli esami intermedi (per ogni insegnamento e laboratorio) sono in presenza, con valutazione in trentesimi (superamento con almeno 18/30). L’esame finale consiste in un colloquio in presenza su un elaborato scritto relativo a un caso scelto dal corsista, con attenzione alle scelte metodologiche e all’uso di strumenti digitali per l’inclusione.

Costi e agevolazioni

Il costo complessivo è di 1.316 euro, suddiviso in tre rate: 116 euro (inclusa marca da bollo) all’atto della domanda, 600 euro dopo la pubblicazione della graduatoria, 600 euro entro il 15 ottobre 2025 o sette giorni prima dell’esame finale.

Le somme, salvo eccezioni, non sono rimborsabili. È possibile utilizzare la Carta del Docente per i pagamenti delle ultime due rate.

I candidati con disabilità (art. 3 legge 104/1992) o invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della quota di partecipazione, fatta eccezione per la marca da bollo.

Graduatorie e perfezionamento iscrizione

Le graduatorie, distinte per grado di istruzione, sono stilate da una commissione composta da esperti, con almeno un terzo di donne. La pubblicazione sul sito di INDIRE ha valore di notifica ufficiale. In caso di rinuncia o mancato perfezionamento dell’iscrizione, si procede con lo scorrimento delle graduatorie. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene secondo le modalità e le scadenze indicate nel bando.

L’iscrizione al percorso è incompatibile con altri corsi a frequenza obbligatoria; in caso di doppia iscrizione, occorre presentare apposita dichiarazione. Il recesso è possibile solo prima dell’avvio delle attività didattiche, con rimborso parziale delle somme versate.

Il titolo di specializzazione viene rilasciato solo a chi ha frequentato almeno il 90% delle attività, superato tutti gli esami e regolarizzato i pagamenti. Il titolo è valido esclusivamente in ambito nazionale.

Le attività di formazione dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo fissato per la conclusione dei percorsi di specializzazione.

La guida

A questo link trovate la guida alla compilazione della domanda pubblicata da Indire. Tenete presente che il DM 77 riguarda chi fa questo percorso perché ha un titolo di specializzazione all’estero, mentre il DM 75 riguarda invece chi ha svolto servizio nel sostegno per almeno tre anni degli ultimi cinque.

Prima di iniziare la compilazione, considerate che è meglio avere un pdf con tutti gli esami universitari dati ed aver scannerizzato su un file un documento di identità.