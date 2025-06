C’è tempo fino all’8 luglio per iscriversi ai nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno promossi da INDIRE, previsti dal decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Indire, sul proprio sito, ha pubblicato gli avvisi ufficiali in attuazione dei decreti interministeriali n. 75 e n. 77 del 24 aprile 2025.

I percorsi attivati riguardano due tipologie precise:

il primo, previsto dall’articolo 6 del decreto, è rivolto ai docenti che negli ultimi cinque anni hanno maturato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nello stesso grado scolastico e offre una specializzazione da 40 crediti formativi;

il secondo, disciplinato dall’articolo 7, è riservato a chi ha completato un percorso di sostegno presso un’università estera legalmente riconosciuta, ma si trova in attesa di riconoscimento del titolo in Italia, oppure è coinvolto in un contenzioso per il mancato completamento della procedura nei tempi previsti.