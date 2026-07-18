Gilda degli insegnanti di Venezia, 18.7.2026.
L’associazione docenti articolo 33, in collaborazione con Docedu, propone un corso agli insegnanti che siano intenzionati a partecipare alla selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità l’XI ciclo del TFA Sostegno, autorizzati con D.M. 926 del 26 giugno 2026.
Come potrete notare dalla locandina allegata sotto, si richiede solamente un contributo di 15 euro per l’iscrizione all’associazione articolo 33.
Il corso offerto è interamente GRATUITO per gli iscritti alla FEDERAZIONE GILDA UNAMS.
Per visualizzare la guida per iscriversi potete cliccare QUI
Per visualizzare il volantino con tutte le informazioni potete cliccare QUI
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Corso di preparazione TFA sostegno XI ciclo ultima modifica: 2026-07-18T06:43:11+02:00 da