di Massimiliano Esposito, Infoscuola24, 19.7.2025.

Mario Pittoni (Lega) conferma: i corsi Indire per il sostegno possono essere pagati con la Carta del Docente. L’abilitazione su Consap ne garantisce la validità, anche se alcune università non hanno ancora completato la procedura.

Carta del Docente valida per il corso Indire sul sostegno: la conferma di Pittoni

È possibile utilizzare la Carta del Docente per finanziare i corsi Indire di preparazione alla specializzazione sul sostegno. A dichiararlo pubblicamente è Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, che attraverso un post sui social chiarisce i dubbi emersi in queste settimane da parte di molti insegnanti.

Indire abilitato su Consap

Secondo quanto riportato da Pittoni, l’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) risulta regolarmente iscritto come “esercente” sulla piattaforma Consap, condizione necessaria per poter ricevere pagamenti tramite la Carta del Docente. Questo passaggio garantisce che le spese per la partecipazione al corso siano del tutto compatibili con i criteri fissati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Università ancora non abilitate

Tuttavia, non tutte le università sembrano aver completato l’iter di abilitazione su Consap. Questo spiega perché alcuni corsisti si siano visti rifiutare l’utilizzo della Carta: non per un’inammissibilità del corso in sé, ma per un problema tecnico legato all’ente erogatore.

La Carta del Docente è disciplinata dalla Legge 107/2015 (“La Buona Scuola”), che ne prevede l’utilizzo per attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale. L’uso per i corsi finalizzati alla specializzazione sul sostegno è quindi perfettamente in linea con la normativa vigente.

L’intervento di Pittoni fa chiarezza su un nodo che ha generato confusione tra migliaia di docenti impegnati nella formazione. La raccomandazione, per chi intende usare la Carta del Docente, è di verificare che l’ente sia effettivamente registrato su Consap, per evitare spiacevoli sorprese al momento del pagamento.

Corso Indire sostegno, anche con la Carta del Docente

