«Scoprite la vostra passione e seguitela, costi quel che costi»

E il Professore continua: «Io stavo bene coi miei. Eppure sentivo l’esigenza d’andar lontano. Fui allievo di Franco Basaglia, un mio secondo padre. Visitai manicomi in tutto il mondo, orribili come lager, e m’impegnai per il loro superamento. Con Basaglia venni a Roma negli anni ‘70, e conobbi il sindaco Giulio Carlo Argan, poi il suo successore Luigi Petroselli, e il grande Renato Nicolini: uomini straordinari, decisamente non paragonabili ai personaggi del Comune di Roma di oggi. Fui fortunato? No, perché questa fortuna me la andai a cercare, mentre i miei coetanei s’accontentavano d’un lavoro tranquillo. Io seguii la mia passione, e nel seguirla conobbi molti “eretici”».

«Seguite gli “eretici”! E spegnete il cellulare!»

«L’eretico è una figura straordinaria. È — secondo l’etimo greco (che in un liceo classico dovreste conoscere) — uno che cerca. È persona scomoda; ma voi dovete cercare proprio le persone scomode, oggi più che mai. Lo dico per chi tra voi sta chattando col telefonino anche ora, dimostrandosi tossicodipendente malato grave, che non riesce a stare nemmeno un’ora senza telefonino!». E qui anche Crepet si dimostra “eretico” senza peli sulla lingua, in una società che appioppa gli smartphone ai bimbi di pochi mesi, e che pretende di sostituir la Scuola con la DaD: «Lo potete spegnere ‘sto diamine di telefonino, o no? Ce la fate? È il whatsapp di mamma? o del fidanzato, col cuoricino rosso che pulsa? Smettetela di ubbidire alle mode! Senza voglia di libertà, di trasgressione, di esser voi stessi, siete fregati! Lo capite o no?»

«99% di promossi alla maturità: il fallimento totale della Scuola»

«La maggioranza di voi dovrebbe prender “zero” alla maturità; e invece», soggiunge Crepet rivolto ai docenti presenti, «il 99% dei maturandi è promosso: ma questa pornografica statistica dimostra il fallimento totale della Scuola! Chi ci rimette è quello bravo, mentre il cialtrone di turno lo promuoviamo: sopravvive, non ha ambizione, si accontenta dell’eredità del nonno, torna sballato alle 4 di notte, a quattro zampe. Ma questo lo chiamate “futuro”?