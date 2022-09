Crisi energetica e scuola. L’istituzione non sarà toccata. la strategia prova a rassicurare e anche a distogliere. Troppo presto per una previsione. Sarà lo scenario autunnale e invernale a a svelarci lo scenario.

Crisi energetica e scuola. Il governo rassicura

Crisi energetica e scuola. Finalmente il dibattito elettorale si sta orientando sui temi che riguardano le persone: le loro tasche! Il futuro si è compresso, prendendo la loro forma! L’autunno e l’inverno fanno paura, per via della possibile e non auspicabile accelerazione della crisi energetica. Tutti i settori della vita pubblica non potranno sentirsi al riparo. Tra questi i luoghi della formazione istituzionale. Qualche giorno fa A. Giannelli (ANP) dichiarava: “Chiudiamo le scuole il sabato e facciamo più lezioni negli altri giorni, allunghiamo le elezioni gli altri giorni. In questo modo risparmiamo circa 1/6 della bolletta per il riscaldamento” Immediate le reazioni. Tutte hanno messo in evidenza che le scuole devono essere protette e che i ragazzi hanno già sofferto il periodo in Dad, dovuto al Covid-19. L’ultima dichiarazione Ministro Bianchi a Radio Anch’io:”La scuola deve essere l’ultima” ad essere interessata da eventuali provvedimenti sui “problemi connessi al costo dell’energia. La scuola ha bisogno di una presenza chiara ed esplicita e non soggetta agli andamenti del prezzo del gas”

La strategia governativa non può “blindare” il futuro

Quindi discorso chiuso? Forse, speriamo. Occorre evidenziare però che il governo e in genere la politica in tempi di elezione devono offrire solo messaggi rassicuranti. E’ una questione di opportunità elettorale. In altri termini, quale partito o coalizione può sperare di ottimizzare i propri consensi con messaggi non tranquillizzanti? Al momento il piano anti crisi annunciato dal Ministro Cingolani e minimale “Da ottobre i termosifoni saranno abbassati di un grado – da 20 a 19 – e tenuti accesi un’ora in meno al giorno. E questo non varrà solo nelle case – per i riscaldamenti centralizzati – ma anche negli edifici pubblici”.

In altri Paesi euorpei hanno seguito la strada della trasparenza come ha dichiarato Macron “Tempi duri in arrivo, finita l’era dell’abbondanza. È facile fare promesse a vanvera, ma non dobbiamo cedere alla tentazione della demagogia che prospera in tutte le democrazie, in un mondo complesso che spaventa. Può sembrare seducente dire ciò che le persone si aspettano, ma bisogna prima domandarsi se sia efficace e utile”

In questo momento è difficile ogni scenario. La scuola sarà protetta? Fino a quando? Le scuole avranno un peso maggiore dell’esigenze economiche? Le variabili non dipendono dalla volonta o dall’impegno di un Governo dimissionario. Saranno Il clima autunnale e invernale, la latitudine e l’eventuale chiusura dei rubinetti russi a favorire lo scenario sociale ed economico dei prossimi mesi. Non certo la politica!