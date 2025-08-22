La “culpa in vigilando” in ambito scolastico è un principio giuridico molto rilevante.

Che cos’è

La Culpa in vigilando consiste nella responsabilità dei docenti e della scuola per i danni subiti o causati dagli studenti durante il tempo in cui sono a scuola.

Rientra nell’art. 2048 del Codice Civile: che disciplina la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte per i danni causati dai minori sotto la loro vigilanza. In sostanza, se un minore, sotto la responsabilità di adulti, causa un danno, questi ultimi sono chiamati a rispondere, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.

La responsabilità a scuola

Responsabilità degli insegnanti

Gli insegnanti hanno un obbligo di sorveglianza continuo sugli alunni, proporzionato all’età, al grado di maturità e al contesto (es. aula, ricreazione, gite).

Se uno studente subisce un danno o lo provoca a terzi durante l’orario scolastico, la presunzione è che ciò sia avvenuto per una carenza di vigilanza.

Il dovere di vigilanza riguarda quindi non solo la prevenzione di incidenti, ma anche il monitoraggio di comportamenti che potrebbero degenerare, come liti o atti di bullismo​ da parte degli studenti.

. Responsabilità dei collaboratori scolastici

Il docente non è l’unica figura professionale a dover vigilare sugli studenti: anche i collaboratori scolastici possono essere ritenuti responsabili nell’ambito della Culpa in Vigilando a scuola, con ruoli differenti rispetto agli insegnanti.

La normativa, infatti, prevede che i collaboratori scolastici abbiano compiti di sorveglianza e custodia dei locali scolastici e, in casi specifici, degli alunni. Ad esempio, quando il docente deve assentarsi per qualche minuto, spetta al collaboratore sorvegliare gli alunni presenti in aula o nelle zone comuni, come i bagni o i corridoi.

Il coinvolgimento del personale ATA nella vigilanza è parte delle mansioni previste dal CCNL e questa responsabilità si estende anche alla segnalazione tempestiva di situazioni di pericolo, come atti di vandalismo o la presenza di oggetti pericolosi.

La mancata sorveglianza o l’inadempimento di tali compiti può configurare per i collaboratori scolastici una responsabilità, qualora venga dimostrato che il danno era prevedibile e prevenibile attraverso una corretta vigilanza.

. Responsabilità dell’Amministrazione (scuola e Ministero)

Non risponde solo il singolo insegnante, ma anche l’istituzione scolastica e, in ultima istanza, il Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’art. 61 della legge n. 312/1980 e successive norme: infatti, lo Stato si sostituisce al docente nel risarcimento (azione diretta contro il Ministero).

La presunzione di colpa e l’onere della prova

L’articolo 2048 stabilisce una presunzione di colpa a carico di genitori, tutori e insegnanti, nel senso che si presume che abbiano contribuito al danno per negligenza nella vigilanza o nell’educazione dei minori.

Per liberarsi da responsabilità, la scuola (e quindi il docente) deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire l’evento, oppure che il danno è dipeso da un fatto imprevedibile e inevitabile cioè da un comportamento assolutamente anomalo e repentino dello studente.