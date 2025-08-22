Gilda degli insegnanti di Venezia, 22.8.2025.
La “culpa in vigilando” in ambito scolastico è un principio giuridico molto rilevante.
Che cos’è
La Culpa in vigilando consiste nella responsabilità dei docenti e della scuola per i danni subiti o causati dagli studenti durante il tempo in cui sono a scuola.
Rientra nell’art. 2048 del Codice Civile: che disciplina la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte per i danni causati dai minori sotto la loro vigilanza. In sostanza, se un minore, sotto la responsabilità di adulti, causa un danno, questi ultimi sono chiamati a rispondere, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.
La responsabilità a scuola
- Responsabilità degli insegnanti
Gli insegnanti hanno un obbligo di sorveglianza continuo sugli alunni, proporzionato all’età, al grado di maturità e al contesto (es. aula, ricreazione, gite).
Se uno studente subisce un danno o lo provoca a terzi durante l’orario scolastico, la presunzione è che ciò sia avvenuto per una carenza di vigilanza.
Il dovere di vigilanza riguarda quindi non solo la prevenzione di incidenti, ma anche il monitoraggio di comportamenti che potrebbero degenerare, come liti o atti di bullismo da parte degli studenti.
- Responsabilità dei collaboratori scolastici
Il docente non è l’unica figura professionale a dover vigilare sugli studenti: anche i collaboratori scolastici possono essere ritenuti responsabili nell’ambito della Culpa in Vigilando a scuola, con ruoli differenti rispetto agli insegnanti.
La normativa, infatti, prevede che i collaboratori scolastici abbiano compiti di sorveglianza e custodia dei locali scolastici e, in casi specifici, degli alunni. Ad esempio, quando il docente deve assentarsi per qualche minuto, spetta al collaboratore sorvegliare gli alunni presenti in aula o nelle zone comuni, come i bagni o i corridoi.
Il coinvolgimento del personale ATA nella vigilanza è parte delle mansioni previste dal CCNL e questa responsabilità si estende anche alla segnalazione tempestiva di situazioni di pericolo, come atti di vandalismo o la presenza di oggetti pericolosi.
La mancata sorveglianza o l’inadempimento di tali compiti può configurare per i collaboratori scolastici una responsabilità, qualora venga dimostrato che il danno era prevedibile e prevenibile attraverso una corretta vigilanza.
- Responsabilità dell’Amministrazione (scuola e Ministero)
Non risponde solo il singolo insegnante, ma anche l’istituzione scolastica e, in ultima istanza, il Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’art. 61 della legge n. 312/1980 e successive norme: infatti, lo Stato si sostituisce al docente nel risarcimento (azione diretta contro il Ministero).
La presunzione di colpa e l’onere della prova
L’articolo 2048 stabilisce una presunzione di colpa a carico di genitori, tutori e insegnanti, nel senso che si presume che abbiano contribuito al danno per negligenza nella vigilanza o nell’educazione dei minori.
Per liberarsi da responsabilità, la scuola (e quindi il docente) deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire l’evento, oppure che il danno è dipeso da un fatto imprevedibile e inevitabile cioè da un comportamento assolutamente anomalo e repentino dello studente.
Le responsabilità possono includere conseguenze sia civili che penali. La responsabilità civile scatta in caso di danni patrimoniali o fisici causati dalla mancata vigilanza, mentre quella penale potrebbe intervenire se il mancato controllo ha provocato gravi lesioni o la morte di uno studente. Esempi di situazioni che possono portare alla culpa in vigilando sono:
- Incidenti in classe: se un insegnante non sorveglia attentamente gli studenti durante una lezione di educazione fisica e uno studente si infortuna gravemente, può essere ritenuto responsabile.
- Bullismo: se un insegnante non interviene adeguatamente in un caso di bullismo, può essere accusato di culpa in vigilando.
- Danni a terzi: nel momento in cui uno studente causa danni a un’altra persona o a beni durante una gita scolastica, l’insegnante può essere chiamato a rispondere per non aver prevenuto l’evento.
- Autolesioni: anche i casi di autolesionismo rientrano nella vigilanza dei docenti, soprattutto in situazioni in cui era prevedibile un simile rischio.
Concorso di responsabilità:
Le conseguenze per chi è responsabile
Quando un docente viene ritenuto responsabile di Culpa in Vigilando a scuola, le conseguenze possono essere varie e gravi, toccando aspetti disciplinari, civili e professionali.
Una delle prime conseguenze per un insegnante accusato di culpa in vigilando è l’apertura di un procedimento disciplinare. Le sanzioni possono variare a seconda della gravità dell’incidente, e possono includere:
- Richiami verbali o scritti: nei casi meno gravi, un docente può ricevere un’ammonizione formale.
- Sospensione dal servizio: nei casi più gravi, il docente potrebbe essere sospeso temporaneamente dalle sue funzioni.
- Licenziamento: In situazioni di estrema negligenza, dove il danno agli studenti è considerevole, l’insegnante può essere licenziato.
Dal punto di vista legale, un insegnante responsabile di Culpa in Vigilando può essere chiamato a risarcire i danni causati dall’evento, sia nei confronti della vittima sia verso terzi coinvolti. Le conseguenze civili comprendono:
- Rimborso delle spese mediche: se uno studente si infortuna e richiede cure mediche, il docente potrebbe dover coprire queste spese.
- Risarcimento per danni morali o materiali: in alcuni casi, il docente potrebbe dover compensare i danni emotivi o materiali subiti dalla famiglia dello studente o da terzi.
Infine, le ripercussioni legali e disciplinari possono influire negativamente sulla carriera del docente, provocando:
- Difficoltà nel progredire in carriera: essere coinvolti in un procedimento disciplinare o civile può ostacolare l’accesso a posizioni di responsabilità o incarichi dirigenziali.
- Perdita di fiducia e reputazione: un incidente legato alla culpa in vigilando può compromettere la reputazione professionale del docente all’interno della scuola e della comunità educativa.
- Problemi con il rinnovo dei contratti: in alcuni casi, soprattutto per i docenti con contratto a termine, essere coinvolti in queste vicende può influire negativamente sulla possibilità di ottenere il rinnovo.
Indicazioni pratiche
Al fine di evitare di incorrere in conseguenze giuridiche, risulta utile per i docenti mettere in pratica degli accorgimenti semplici ma efficaci, quali:
- Presenza e puntualità: arrivare puntuali in classe e ai turni di sorveglianza e non lasciare mai gli studenti incustoditi, nemmeno per brevi periodi. Se è necessario allontanarsi, assicurarsi che un altro insegnante o personale autorizzato subentri nella sorveglianza.
- Supervisione costante: mantenere sempre un occhio vigile sugli studenti, sia in classe che durante le attività all’aperto o le gite scolastiche. Evitare distrazioni come l’uso del telefono cellulare durante l’orario di sorveglianza.
- Conoscenza dei regolamenti: familiarizzare approfonditamente con i regolamenti scolastici e le procedure di sicurezza. Assicurarsi di comprendere e applicare correttamente le norme relative alla sorveglianza degli studenti.
- Valutazione dei rischi: essere proattivi nell’identificare potenziali rischi nell’ambiente scolastico o durante le attività. Segnalare tempestivamente eventuali situazioni pericolose alla dirigenza e adottare misure preventive, quando possibile.
- Documentazione degli incidenti: in caso di incidenti o comportamenti problematici, documentare sempre l’accaduto in modo dettagliato e tempestivo. Informare immediatamente la dirigenza scolastica e seguire le procedure stabilite per la gestione di tali situazioni.
Norme di riferimento
-
Art. 2048 c.c. → responsabilità presunta per mancanza di vigilanza.
-
Art. 2043 c.c. → risarcimento per fatto illecito.
-
Art. 61 L. 312/1980 → responsabilità dello Stato in sostituzione del personale scolastico.
-
D.Lgs. 297/1994 → obblighi e doveri del personale scolastico.
- D.Lgs. 81/2008 → testo unico sulla sicurezza a scuola.
- Cassazione Sentenza n. 3074/1999 → dovere costante di vigilanza degli insegnanti.
-
Cassazione sentenza 1769/2012 → responsabilità anche a eventi verificatisi fuori dall’edificio scolastico.
- Cassazione Sentenza n. 9346/2002 → responsabilità dell’insegnante in presenza di danni prevedibili.
