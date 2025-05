di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 21.5.2025.

Alla stragrande maggioranza dei lavoratori della scuola non spetta il bonus contributivo. NoiPa calcola il reddito annuale sulla base di quanto percepito nei primi quattro mesi dell’anno come stipendio nella scuola.

Come faccio a rinunciare al taglio del cuneo fiscale?

Accedo all’area riservata di NoiPA , e successivamente:

clicco prima sulla voce del menù Servizi; e successivamente sulla voce Stipendiali; l’ultimo passaggio è un clic in corrispondenza della voce Gestione benefici fiscali.

I due benefici a cui rinunciare sono la Gestione Bonus art. 1 c. 4, Legge n. 207/2024 (per redditi fino a 20.000 euro), e la Gestione Ulteriore detrazione art. 1 c. 6, Legge n. 207/2024 (per reddito tra 20.000 e 40.000 euro). Clicco sicuramente sul primo e poi sul tasto Avanti.

L’ultimo e spuntare la voce di rinuncia e successivamente inserire il Codice OTP.

Come richiedere il codice OTP?

Non è più possibile ottenere il codice OTP via SMS, bisogna scaricare l’App ufficiale NoiPA e successivamente entrare con lo SPID nella sezione “Servizi” e fare quanto l’applicazione chiede dopo aver cliccato sul bottone Abilita codice OTP.

Se avete fatto tutto bene, l’App dovrebbe prima produrre il messaggio OTP abilitato, e poi se si clicca nella sezione servizi, dovrebbe apparire successivamente il bottone Genera codice OTP.

Fonte: robertobosio.eu

