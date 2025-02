Da rifare le graduatorie interne di istituto

Le graduatorie di istituto vanno rifatte poichè è cambiato il calcolo del punteggio:

ricalcolati i punteggi relativi agli anni di pre ruolo e ad altro ruolo.

Quest’anno le Graduatorie interne di istituto vanno rifatte.

Vanno ricalcolati i punteggi relativi agli anni di pre ruolo e ad altro ruolo. Vedi nostro articolo.

Vanno ricalcolati i punteggi relativi al servizio continuativo prestato senza soluzione di continuità nella scuola nell’attuale ruolo di titolarità. Vedi mostri articoli.

Vanno infine ricalcolate le esigenze di famiglia per quanto attiene ai figli.

I DS hanno tempo per raccogliere le schede e per verificare i punteggi con le dichiarazioni e le documentazioni prodotte dagli interessati. Se non è stata prodotta alcuna documentazione il DS aggiorna d’ufficio la Graduatoria con i dati in suo possesso.

Molti si sono anticipati alla luce delle novità introdotte dalla nuova tabella allegata al CCNI per avere poi più tempo per le necessarie verifiche.

Poi ci sono stati casi, speriamo marginali, in cui sono state diffuse le schede dell’anno precedente.