TuttoscuolaNews, n. 1183 del 6.10.2025.

Cogliere l’occasione per farne oggetto di analisi e approfondimento anche a scuola

puntando sul valore fondamentale della pace.

Molti studenti hanno preso parte alle manifestazioni pro Palestina che si sono susseguite nelle ultime settimane, a partire da quella, targata USB, del 23 settembre e culminate in quelle del 3 (sciopero generale congiunto USB e CGIL) e 4 ottobre (Roma).

È opinione diffusa che la forte partecipazione popolare a queste iniziative, sul cui successo ha indubbiamente influito anche la vicenda della Global Sumud Flotilla – come accennato dal Presidente Sergio Mattarella nel suo appello (pur inascoltato) a dirigere le imbarcazioni a Cipro, utilizzando il canale umanitario ivi apprestato dal Vaticano – abbia inciso sulla linea dello stesso governo italiano, che ha aperto al riconoscimento dello Stato della Palestina (sia pure in un quadro di reciprocità con Israele) e ha inviato una nave da guerra a protezione dei partecipanti alla Flotilla.

Nelle dimostrazioni non sono mancati episodi di violenza, ma la grande maggioranza dei manifestanti è apparsa pacifica e pacifista, anche se emotivamente (più che politicamente, come notato da Giuseppe De Rita) molto coinvolta e solidale con il popolo palestinese.

Alcuni commentatori hanno notato che nulla del genere è accaduto in Italia per quanto riguarda il popolo dell’Ucraina, sottoposto da anni ad attacchi indiscriminati da parte della Russia. Forse perché il governo Meloni è sempre stato solidale con la linea filooccidentale di Zelensky, e le manifestazioni pro-Ucraina sarebbero apparse di appoggio al governo? Forse perché i buoni rapporti tra Meloni e Trump e di Trump con Netanyahu sono stati avvertiti come un implicito avallo del nostro governo al massacro della popolazione civile palestinese? Forse perché Trump appare più interessato alla pace nel Medio Oriente che a quella sul fronte ucraino?

Interrogativi che emergono nei commenti dei politologi e sono oggetto di dibattito. Perché non cogliere l’occasione per farne oggetto di analisi e approfondimento anche a scuola, puntando sul valore fondamentale della pace e sulla profonda consapevolezza della sofferenza delle vittime, indipendentemente dalla parte a cui appartengono? Da lunedì 6 ottobre i molti studenti di scuola secondaria superiore che hanno partecipato alle manifestazioni torneranno in classe, e parleranno tra di loro delle vicende di questi giorni. E perché non anche con i professori in veste di moderatori (imparziali, ovviamente) del confronto e stimolatori di analisi e approfondimenti? Non sarebbe questa una forma coinvolgente e proattiva di Educazione civica dal vivo? E non sarebbe un modo pedagogicamente efficace per ricongiungere scuola e società?